A Sicoob Credisul completou no sábado, 14 de janeiro, um ano de atividades no município de Sinop, no Mato Grosso.

Neste período, o ponto de atendimento apresentou um crescimento expressivo com mais de R$ 80 milhões em ativos e 476 cooperados. Para celebrar, a equipe preparou na sexta-feira, 15 de janeiro, um café da manhã especial.

Alexsandro Souza, gerente da Sicoob Credisul em Sinop, agradeceu a todos que cooperaram com a consolidação da unidade na região. “Tivemos um bom acolhimento. Nossa equipe está feliz em contribuir com o crescimento da comunidade local e de apoiar nossos cooperados na realização de seus sonhos. Meu agradecimento mais que especial ao time da nossa agência, que não mediu esforços para a consolidação da Sicoob Credisul na Capital do Nortão”,

A Sicoob Credisul é hoje a maior cooperativa de crédito da Região Norte e uma das maiores do Sistema Sicoob com R$ 5 bilhões em ativos e mais de 90 mil associados. A unidade de Sinop (MT) integra os 47 pontos de atendimentos da instituição, presente em 37 cidades nos estados Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.

Recentemente a cooperativa, com sede na cidade de Vilhena (RO), incorporou a Sicoob Acre expandindo seu atendimento na Região Norte. Para mais notícias sobre a Sicoob Credisul acesse www.sicoobcredisul.com.br.