A Secretaria Municipal de Educação (Semed), Câmara de Vereadores e parceiros, realizarão a campanha de conscientização sobre drogas e alcoolismo para os alunos da Rede Municipal de Educação em Vilhena. Ação apresentará uma série de atividades durante uma semana.

A campanha denominada “Vilhena Contra as Drogas”, acontece em alusão ao Dia de Combate ao Alcoolismo, que é celebrado no dia 18 de fevereiro, e do Dia Nacional de Combate às Drogas, que é comemorado no dia 20 de fevereiro.

O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, ressalta que mesmo a campanha sendo destinada aos alunos, a mensagem engloba toda a comunidade. “Essa ação tem um só objetivo, alertar e conscientizar a população, principalmente aos jovens e adolescentes, sobre quão prejudicial são as drogas e o álcool. Caminharemos juntos para espalharmos esta mensagem”, enfatizou Flori.

“Devemos investir na prevenção contra as drogas, conscientizando a nossa população e dessa forma buscando um futuro melhor para nossas crianças e jovens para que possam ter uma vida plena e digna, ficando longe desse terrível mal. Essa campanha será a primeira entre muitas que realizaremos na nossa cidade”, disse o presidente do Legislativo municipal, Samir Ali.

A iniciativa do evento conta com a parceria do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), da Polícia Militar, dos estudantes de enfermagem do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), do Sicoob Credisul, do consultório de Psicologia Lotus, e de voluntários da campanha do Janeiro Branco.

O grupo que compõe a organização do evento, se reuniu na Câmara de Vereadores, para definir as ações que serão realizadas. Veja abaixo, o cronograma de atividades da semana Vilhena Contra as Drogas:

Segunda-feira (13/02)

Palestras do Proerd:

Manhã – Escola Castelo Branco

Tarde – Escola Ivete Brustolin

Palestra Fimca/Tabalipa/Damasceno/Lótus:

Manhã – Escola Rural Maria Palmira Donadon

Terça-feira (14/02)

Palestras do Proerd:

Manhã – Escola Vilma Vieira

Tarde – Escola Dirce Bianchin

Palestra Fimca/Tabalipa/Damasceno/Lótus:

Manhã – Escola Rural Progresso

Quarta-feira (15/02)

Palestras do Proerd:

Manhã – Escola Marizete Mendes

Tarde – Escola Ronaldo Aragão

Palestra Fimca/Tabalipa/Damasceno/Lótus:

Manhã – Escola Rural Tenente Melo

Quinta-feira (16/02)

Palestras do Proerd:

Manhã – Escolas Hermógenes e Luiz Rover – (Auditório da Câmara)

Tarde – Escola Leonardo e Bianca

Palestra Fimca/Tabalipa/Damasceno/Lótus:

Noite: Ifro

Sexta-feira (17/02)

Palestras do Proerd:

Manhã – Escola Cleonice Batista

Tarde – Escola Maria Gorete

Palestra Fimca/Tabalipa/Damasceno/Lótus:

Manhã e Tarde – Escola Almirante Tamandaré

Noite – EJA (Vilma Vieira)

Sábado (18/02)

Pit stop virtual do Dia Nacional de Combate Alcoolismo

Segunda-feira (20/02)

Pit stop presencial no centro, das 9h às 11h, na esquina da avenida Major Amarante com a rua Marques Henrique

Pit stop virtual do Dia Nacional de Combate às Drogas

Semcom

AÇÃO CONSCIENTIZA os alunos vilhenenses sobre o mal do uso de drogas e álcool