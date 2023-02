A Sicoob Credisul iniciará no dia 24 de fevereiro o roteiro de Pré-Assembleias 2023. A rodada de encontros presenciais com os cooperados começará em Pimenteiras do Oeste (RO), passará por 35 cidades de Rondônia, Acre, Amazonas e Mato Grosso, com encerramento em Vilhena (RO).

As reuniões que antecedem a Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para acontecer no dia 29 de abril, tem o objetivo principal de apresentar os resultados da cooperativa, garantindo a transparência aos cooperados.

Durante as Pré-Assembleias 2023, serão apresentados os dados do Sistema Sicoob, o desempenho geral da Sicoob Credisul e das agências locais. Este ano, os cooperados também conhecerão as chapas concorrentes às eleições dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, ressalta que a participação do cooperado na Pré-Assembleia é fundamental para que ele veja o que está acontecendo na cooperativa. Além disso, apontou outra questão fundamental: a transparência.

“A cooperativa é dele, ele é sócio. É muito importante que participe, veja os resultados, o crescimento e dê sua opinião. Sempre acatamos opiniões dos cooperados, principalmente nas Pré-Assembleias. A transparência em um negócio, ainda mais como cooperativa, é tudo. Temos que ter transparência, pois é através dela que ganhamos credibilidade e temos conquistado mais pessoas”, disse.

Nas Pré-Assembleias, os cooperados também acompanharão o retorno que a cooperativa tem dado às regiões. “Temos contribuído na melhoria da qualidade de vida com nossos projetos e ações sociais, na qualidade financeira com as taxas e tarifas que oferecemos. Possuímos uma grande participação neste novo desenvolvimento da região, em todos os estados, em todas as cidades onde temos agências”, explica Capra.

Os cooperados podem conferir o local e a hora da sua respectiva Pré-Assembleia em sua agência. Confira o cronograma de datas: