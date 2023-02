A Polícia Federal (PF) deflagrou na tarde desta sexta-feira, 10, a operação Codinome, para combater os crimes de aquisição e armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

A investigação foi iniciada em janeiro deste ano, a partir de informações de uma organização não governamental estrangeira, que reportou indícios do crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil.

As informações recebidas pela Polícia Federal foram tratadas com a máxima prioridade, e indicavam que os crimes estavam sendo praticados, pelo menos, desde 2021, com o conteúdo ilícito adquirido e armazenado, em que predominantemente crianças do sexo feminino eram violentadas e abusadas sexualmente.

A Polícia Federal, utilizando-se de técnicas especiais de polícia judiciária, conseguiu identificar o responsável pelas condutas criminosas como sendo um homem adulto.

Após representação policial, foi deferido Mandado de Busca e Apreensão pela Vara de Proteção à Infância e Juventude de Porto Velho/RO, que foi cumprido na residência do investigado.

Durante o cumprimento da medida, o homem foi flagrado armazenando pornografia infantojuvenil em seu aparelho celular, motivo pelo qual recebeu voz de prisão em flagrante delito, e foi conduzido para a PF em Porto Velho para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

O suspeito ficará à disposição da Justiça e responderá pelo crime de aquisição e armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os dispositivos eletrônicos apreendidos serão periciados e analisados pela Polícia Federal, podendo ainda revelar outros crimes praticados pelo investigado.

Codinome, nome dado à operação, é uma referência aos perfis falsos utilizados pelo investigado nas redes sociais.