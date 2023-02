A revista evidência com a realização de Tergon Produções, realiza no dia 09 de março a entrega do “Prêmio Mulher e Notável 2023”, no clube Associação Atlética Banco do Brasil – ABB em Vilhena.

O evento é realizado em reconhecimento as personalidades empresariais, político e social do município, sendo ele, uma garantia de elegância, bom gosto e tradição, homenageando diversos segmentos da sociedade local.

O colunista social Valdeci Tergon destaca que os escolhidos são através dos votos de formadores de opinião da cidade.

Os homenageados posam para fotos que será publicado na revista especial dedicada ao evento e conta com a participação no programa Brilhando Evidência da RedeTV.

No local, será servido um delicioso jantar de gala por buffet de renome na cidade e terá início às 20h.

O clube ABB fica localizado na rua Francisco José Rufino, 1525 – Pioneiro e para mais informações através do número (69) 98120-8010 – Tergon.