Acidente aconteceu na Rua 1503, no bairro Cristo Rei, em Vilhena e envolveu dois carros, um Fiat Uno e um Fiat Strada.

De acordo com informações do condutor do Fiat Uno, que registrou as imagens, trafegava pela via citada sentido BR-364, quando o motorista do Fiat Strada que seguia a sua frente abriu para a esquerda e, em seguida sem ligar a seta, entrou para a direita para acessar o portão de uma casa, não tendo tempo para frear ou desviar e acabou batendo no meio do lado direito do Strada.

Não houve feridos, apenas danos materiais.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi chamada e registrou a ocorrência.

