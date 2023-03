“Hoje é um dia de chorar. Hoje a mídia anunciou que o juiz Bretas foi punido, foi afastado de suas funções, foi iniciado um processo disciplinar contra ele, por ele ter cumprido seu dever. Hoje é um dia de chorar, por todas aquelas pessoas, famílias, que tiveram seus familiares morrendo de câncer no hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, porque 5 por cento da verba da saúde do Rio, foi desviada. Hoje é dia de chorar, por todas as vítimas que morreram soterradas, na região serrana do Rio de Janeiro, porque o dinheiro que deveria evitar estas catástrofes, milhões de reais, foram desviados na Secretaria de Infraestrutura. Foi um trabalho feito por pessoas criminosas. E foi contra elas que se ergueram Marcelo Bretas e a Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro”.

Este é apenas um pequeno trecho do longo pronunciamento do agora deputado federal, mas antes promotor responsável pela Operação Lava Jato no Brasil, Deltan Dallagnol, que recuperou pelo menos 4 bilhões de reais roubados dos cofres públicos, por uma quadrilha formada por políticos e empresários, muitos deles réus confessos, outros tantos presos mas que, agora, a partir de surpreendentes decisões do próprio Judiciário, estão sendo tratados como vítimas e seus julgadores, como se criminosos fossem.

O juiz Bretas, que entre seus defeitos tem o de adorar câmeras e microfones, foi o que condenou um dos maiores ladrões do país, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, um dos réus confessos, a mais de 400 anos de prisão. Hoje Cabral, graças a manobras de seus advogados, está livre, andando pelas ruas como se fosse um homem de bem, enquanto seu algoz no Judiciário está sendo tratado, por seus próprios colegas, como se fosse o autor de exageros jurídicos que o condenam ao afastamento de suas funções. Pode ser acusado de criminoso quem afirmar que há uma ala importante da nossa Justiça que está aparelhada. Não se pode afirmar isso jamais. Mas que parece, parece sim!

Dallagnol repetiu várias vezes que “hoje é dia de chorar”, para lamentar a inacreditável inversão de valores que está ocorrendo na sociedade brasileiro, onde os que praticaram tantos crimes são protegidos e quem os julga pode ser criminalizado. Na parte final do pronunciamento, o parlamentar ironizou a situação; “Nós vivemos hoje num país em que nossas crianças, quando estiverem brincando de polícia e ladrão, será o ladrão que vai perseguir e colocar a polícia na cadeia!”. Depois perguntou: “é este o País que nós queremos”? Finalizou dizendo que a sociedade brasileira, os brasileiros de bem, não devem desistir de lutar por um Brasil decente e melhor. Enfim, como repetiu muitas vezes o combativo ex-líder da Lava Jato, ao lado do então juiz e hoje senador Sérgio Moro, “hoje é dia de chorar”! Quem sabe num futuro breve, se os brasileiros ainda batalharem para melhorar sua Nação, essas lágrimas não se tornem sorrisos de alegria? Sonhar não faz mal a ninguém, ainda mais a um povo como o nosso!

CAMPANHAS MUNICIPAIS JÁ ESTÃO EM ANDAMENTO. JI-PARANÁ É UM EXEMPLO DE QUE DISPUTA ESTÁ INICIANDO

Quem acha que as disputas municipais ainda estão muito distantes, pode ter certeza: errou feio! A classe política já se movimenta. Uns em apoio aos atuais alcaides. Outros, já começando a bater firme. O caso de Ji-Paraná pode ser usado como exemplo, já que vale para todas as maiores cidades rondonienses, mas também nas comunidades menores, onde as disputam igualmente são sempre acirradas. Na segunda maior cidade do Estado, há pelo menos três (por enquanto) nomes poderosos na futura corrida pelo comando da Prefeitura. O atual prefeito, Isaú Fonseca, que trocou o MDB pelo União Brasil, vai buscar um segundo mandato, contando com o apoio do Palácio Rio Madeira/CPA. Isaú poderá ter, contra sua pretensão, pelo menos dois adversários muito fortes. Um deles, o deputado estadual mais votado de Rondônia, Laerte Gomes, que, do alto dos mais de 25 mil votos, tem em sua cidade, o apoio importante de lideranças, mas, mais que tudo, de parte importante do eleitorado. E que, numa disputa, certamente também virá com o aval do governo Marcos Rocha, já que ele é hoje o líder do Governo na Assembleia Legislativa.

O terceiro elemento, muito importante também neste contexto, é Jesualdo Pires. Duas vezes Prefeito da cidade, sua administração deixou marcas importantes em vários setores, destacando-se, mais que tudo, os avanços na Educação. Jesualdo tem estado menos ativo neste momento, talvez esperando o momento que considerar melhor, para começar a agir. Mas Laerte já está se posicionando como forte opositor a Isaú.

LAERTE DENUNCIA: PREFEITO DE JI-PARANÁ ESTÁ CONTRA AS OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO DA CIDADE

Uma das últimas sessões da Assembleia legislativa, aliás, deixou claro que Laerte Gomes vai mesmo ser um adversário respeitável de Isaú Fonseca. Num pronunciamento da tribuna, Laerte acusou o mandatário de Ji-Paraná de estar trabalhando contra a conclusão de uma das mais importantes obras para a cidade, a de saneamento básico, que terá investimentos na ordem de 150 milhões de reais. Há uma estranha rejeição do prefeito de Ji- Paraná, em relação às obras de saneamento. Ao menos foi isso que comentou, na tribuna o deputado estadual Laerte Gomes (PSD), representando da comunidade no parlamento estadual. Para Laerte, que está se unindo a forças do governo do Estado (como o DER e o DEOSP) em busca de alternativas para que a obra paralisada tenha andamento. “São mais de 150 milhões de reais, numa obra que é vital para qualquer comunidade brasileira. O que se estranha é o pacote de dificuldades que o prefeito Isaú tem colocado para que o trabalho não ande. Laerte resumiu o quadro: há uma série de dificuldades para que o trabalho paralisado tenha andamento e há interesse tanto do governo do Estado quanto de todos os organismos rondonienses que querem ver uma obra de tal envergadura, investimento e fundamental para toda a coletividade de Ji-Paraná não pare. Laerte lembrou que a empresa responsável, por não ter condições em função da parada dos trabalhos, foi obrigada a demitir mais de 200 funcionários. ao invés de ajudar, o parlamentar lamentou que o Prefeito determinou a fiscais, acompanhado de policiais, a aplicação de multas pesadas na empresa que está executando a obra

Laerte concluiu conclamando seus pares na Assembleia, aos deputados federais e senadores eleitos pela comunidade ji-paranaense, que também cobrem para que uma obra de tal relevância e viral para a coletividade, seja concluída no menor prazo possível. Ou seja: p pau vai comer até a eleição”!

INICIADO HÁ 17 ANOS, TEATRO MUNICIPAL DE ARIQUEMES, MESMO CONCLUÍDO, AINDA NÃO TEM DATA PARA SER ENTREGUE

É daquelas obras que tem uma característica em comum com centenas, senão milhares delas, espalhadas país afora: praticamente pronta, jamais foi entregue à população, cujos impostos pagaram por ela. O que está acontecendo com o belo e caro prédio do Teatro Municipal de Ariquemes, cujas portas continuam fechada para os espetáculos de arte para o qual foi criado? Mais perguntas: o que está acontecendo com uma obra que, praticamente concluída há mais de um ano, até hoje não foi entregue à comunidade de Ariquemes? Por que ela, iniciada em 2006, portanto há 17 anos, que começou custando 2 milhões de reais e teve adicionais que chegaram a mais 11 milhões e 100 mil, continua inútil? É um prédio moderno, com equipamentos de última geração, incluindo sistema de controle remoto para as cortinas (apenas como um exemplo), ainda sem utilidade para a comunidade de uma das mais importantes cidades. Não há ainda explicação concreta sobre o problema, mas apenas informações de bastidores. A questão mais complexa seria sobre quem seria responsável pela manutenção do prédio e de toda a sua estrutura. O ex-prefeito e hoje deputado federal Thiago Flores fez uma proposta de divisão de custos entre Prefeitura e Estado, mas governo não teria topado. Na atual administração, a prefeita Carla Redano também está tentando uma negociação com o Estado, embora, ao menos oficialmente, não haja ainda nenhuma decisão sobre a questão do teatro. Nessa semana, o Deosp (departamento de obras públicas do Estado) deve se pronunciar sobre o caso.

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DETERMINA RECURSO AO STF PARA TENTAR MUDAR DECISÃO DO TJ SOBRE RESERVA DE JACI-PARANÁ

Mais de 1.500 famílias podem perder tudo o que têm. Diversos mandados de reintegração de posse, expedidos em ações civis públicas, formuladas pelo Ministério Público do estado, pedem a desocupação imediata da área, o abate sumário de animais, a destruição de casas, cercas, currais e a recomposição dos danos ambientais. A Assembleia Legislativa tentou barrar essas medidas, aprovando uma lei que mantém estas famílias na Reserva Extrativista de Jaci-Paraná, referente aos limites da Reserva, localizada nos municípios de Buritis, Nova Mamoré e Porto Velho. Não conseguiu, porque o Tribunal de Justiça do Estado considerou a lei estadual como inconstitucional. Nesta semana, o presidente da Casa, deputado Marcelo Cruz, ouvida a Advocacia Geral da ALE, decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal. “A decisão do Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 1089, não é definitiva. Dessa forma, é nosso dever buscar todos os meios jurídicos para resguardar os direitos das famílias que vivem naquela área há anos”, enfatizou Cruz. Junto com a ação, foram anexados documentos comprobatórios, atestando que a redução dos limites da área ambiental está devidamente acompanhada de estudos técnicos ambientais, ratificados pela Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Sedam) e pelo governo do estado. Com isso, o pedido da cautelar visa garantir a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual 1089/2021, até que a matéria seja decidida pelo STF, mantendo a alteração dos marcos territoriais da reserva e a permanência dos moradores na região.

NOVA LIDERANÇA NA POLÍTICA REGIONAL, MARCELO CRUZ PODE SER O NOME DO MDB PARA CONCORRER À PREFEITURA DE PORTO VELHO

Por falar em Marcelo Cruz, o recém empossado presidente do parlamento estadual começa a ser sondado também por outros partidos, para ser o candidato à Prefeitura da Capital, na eleição do ano que vem. Além do Patriotas, sigla que comanda no Estado e cujos componentes sonham em ver Marcelo na corrida pelo comando da maior cidade rondoniense, agora é o poderoso MDB que abriu suas portas, para que ele possa ser o nome da sigla, na disputa de 2024. Um convite oficial para que Marcelo ingresse no MDB foi feito pelo presidente regional, o duas vezes reeleito para a Câmara Federal, deputado Lúcio Mosquini. O convite ocorreu num encontro entre ambos, dias atrás, em Brasília. Marcelo Cruz tem sido constantemente citado como um pré-candidato forte e com condições reais de ser o futuro Prefeito da Capital. Depois de ser vereador, ele se elegeu e se reelegeu, agora com praticamente o dobro dos votos da sua primeira eleição, tornando-se uma nova e sólida liderança política na sua cidade. O presidente da Assembleia agradeceu o convite, prometeu analisar a proposta com carinho e anunciar sua decisão em breve. É mais um nome forte e poderoso, na corrida pela sucessão de Hildon Chaves.

OBRA HISTÓRICA PARA A CAPITAL, COM INVESTIMENTO DE 2 BILHÕES E 500 MILHÕES, É DESTAQUE NA BOLSA DE VALORES

Depois de já ter realizado todas as audiências públicas, para tratar das futuras obras bilionárias (investimentos previstos de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais) do saneamento em Porto Velho, o assunto chegou agora à Bolsa de Valores. Foi levado pelo prefeito Hildon Chaves e equipe de assessores, num evento especializado no mercado de Parcerias Público-Privadas e concessões nos investimentos em infraestrutura, realizado na Bolsa (P3C), em São Paulo. Hildon participou de um painel sobre o futuro leilão e concessão dos serviços de água tratada e esgoto sanitário na Capital e distritos da Capital.

“Tivemos a oportunidade de interagir com os principais players do Brasil na questão de saneamento básico. Nosso objetivo principal era divulgar ainda mais a nossa capital e, principalmente, esse projeto que é o mais importante da história de Porto Velho, a questão da água e do esgoto. Tenho certeza que conseguimos passar essa mensagem de forma muito efetiva, e temos expectativa que os principais players do Brasil participem desse processo, dessa obra tão importante para nós porto-velhenses”, resumiu Hildon Chaves. O futuro leilão, na Bolsa de Valores, para as obras e futura concessão do saneamento básico da Capital pode ser realizado ainda este ano, caso todas as etapas sejam cumpridas. Esta obra, histórica, é uma das mais importantes em toda a História da Capital dos rondonienses, certamente, quando concluída, mudará toda a estrutura da Capital.

A CPI DO CIRCO, UM DOS MOMENTOS MAIS CARICATOS DA HISTÓRIA DO SENADO, NÃO SERVIU PARA NADA DE ÚTIL AOS BRASILEIROS

Para que serviu, exatamente, a ridícula CPI do Circo, uma malandragem criada pela oposição ao governo Bolsonaro, em plena pandemia, para transformar uma tragédia em palanque político? O que de positivo para os brasileiros, atingiu aquela Comissão, que expôs alguns dos piores tipos que a política nacional já criou? Afora mostrar momentos de horror e desrespeito, como o tratamento dado à mulheres que não rezavam pela cartilha oposicionista, com cenas dantescas e lamentáveis; de dar espaço a políticos enrolados até o pescoço em processos e corrupção e, do lado positivo, dar oportunidade a que o senador rondoniense Marcos Rogério tivesse uma atuação brilhante, que o colocou como personagem importante da política nacional, a CPI circense não trouxe um só benefício ao país. Todas as tentativas de criminalizar não só o então Presidente como vários personagens do seu governo, deram em nada. Tempo perdido. Pura politicagem. Nesta semana, já que a PGR não acatou mais duas acusações inventadas pela CPI ridícula, o ministro Dias Toffoli determinou o arquivamento de ambas. O tempo certamente não vai apagar a caricata CPI, um dos momentos mais vergonhosos da história do Senado.

ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA QUE FIZERAM SUCESSO NO ENEM COMEMORAM O FEITO NO PALÁCIO DO GOVERNO

Foi um momento de alegria e festa, com a participação do governador Marcos Rocha e um grande grupo de estudantes do ensino público estadual, que tiveram notas altas no Enem, alguns com nota 10. Em frente ao Palácio, os alunos mostravam cartazes com suas notas, enquanto Rocha confraternizava com todos. O Governador falou rapidamente, destacando o orgulho “para os pais e para os professores, tanto da rede pública quanto privada, que acompanharam de perto esta trajetória”, até o resultado altamente positivo.

Para Rocha, segundo texto que ele publicou em suas redes sociais, essa vitória “é fruto do desempenho, com alunos engajados em busca de um futuro promissor”. Comentou ainda que “todos possam alcançar seus objetivos, fazendo a diferença em qualquer área, sem perder a essência e sem esquecer de onde vieram!”. O festivo encontro entre os estudantes que fizeram sucesso no Enem e o governador do Estado ocorreu nesta quarta-feira, em frente ao palácio Rio Madeira/CPA.

PERGUNTINHA

O que você achou do discurso do presidente Lula, dizendo, em outras palavras, que os gordos, que comem demais, também são culpados pela falta de comida de parte dos pobres/famintos brasileiros?