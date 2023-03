De acordo com infomações apuradas pela reportagem do Extra de Rodnônia, Josias José de Souza, de 57 anos, mais conhecido por “Gaúcho”, pioneiro na cidade de Cerejeiras, proprietário da Chacara da Amizade, estava tomando banho, quando teria escorregado no tapete do banheiro, batido a cabeça na quina da porta e desmaiado.

A esposa de Josias, ao perceber que o marido havia sofrido um acidente doméstico e estava desacordado tentou fazer massagem cardíaca, porém não conseguiu reanimá-lo, com isso, em vez de ligar para os bombeiros pegou o carro e foi ao quartel pedir ajuda.

Os bombeiros foram acionados por volta das 22h45, porém, ao chegar no local constataram que a vítima estava morta há algum tempo, pois o cadáver estava frio.

Entretanto, a mulher relata que o acidente aconteceu após às 21h. Contudo, na cena do acidente a Polícia Militar (PM) encontrou muitas divergências relatadas pela esposa de Josias.

Com isso, a PM acionou a Polícia Técnica Científica (Politec) para periciar o local e esclarecer como de fato aconteceu o suposto acidente.

Familiares da vítima relatam que ele era hipertenso, tomava remédio de pressão e outros tipos de medicamentos.

No ano de 2000, Josias começou a trabalhar com eventos, bailes e matines na cidade de Cerejeiras.

No ano de 2007, a Josias assumiu o empreendimento chamado “Chácara da Amizade “, aonde já era tradição de todos os domingos ter baile com artistas de toda região e por vezes eventos com bandas de nível nacional .

Muito carismático, atencioso e sempre preocupado com a animação do público,” Gaúcho” iniciava as tardes de domingo com matinê que recebia a 3ª idade, e com o passar das horas uma banda local iniciava a animação do baile que durava até as 00h00, sempre com a presença de pessoas das cidades vizinhas que vinham prestigiar.

Amigos, colegas e simpatizantes de Josias se manifestaram em redes sociais lamentado o fato ocorrido.

Josias era dono de alguns “bordões” que ficaram conhecidos na cidade, como: “que festa bonita, que festa bacana”, “essa é a última da noite”, entre outros.

O corpo de Josias foi levado pela funerária Center Pax para Vilhena, onde passa por necropsia e será transladado para Cerejeiras.

O velório acontece a partir das 16h, na Capela Mortuária. O sepultamento ainda será definido pela família.

Devido as divergências relatadas pela esposa, a morte do empresário será investigada pela Polícia Civil. O laudo da necropsia deverá sair em 30 dias.