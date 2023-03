Na manhã desta segunda-feira (06), o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (Patriota) recebeu em seu gabinete a visita de representantes sindicais e conselheiros representantes dos servidores no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON.

A reunião foi pautada em primeiro momento sobre a demora na concessão de benefícios no IPERON. Em seguida, os representantes pautaram sobre o Conselho de Administração do Iperon, o qual é previsto 14 conselheiros, sendo 07 representantes patronais e 07 representantes dos servidores.

Ocorre que, o poder Executivo indiciou um representante patronal da Defensoria Pública, mas o representante dos servidores da Defensoria Pública até o presente momento não foi escolhido, resultando em desfalque. Com isso, a classe entende que não há paridade.

Outro ponto forte da reunião é justamente a distribuição das 07 vagas de conselheiros representantes dos servidores. Na redação anterior, as vagas eram discriminadas entre os poderes e órgãos, porém foi alterada, não reservando essa especificação. Para os servidores, é necessário que se garanta a redação anterior, garantindo assim, a pluralidade de representante no Conselho de Administração.

Além das questões específicas do Conselho de Administração, os servidores aposentados se pronunciaram em relação ao desconto que estão sofrendo no contracheque. Com a reforma previdenciária de 2021, esse desconto passou a ser a partir de três salários mínimos, sendo que anteriormente, os aposentados apenas pagariam os valores que excedessem o teto do INSS.

O deputado Ribeiro apresentou a proposta aos servidores para criar duas comissões para tratar sobre o Conselho de Administração e a comissão dos para tratar sobre o teto dos aposentados, sendo nomeados os membros durante a reunião.

Por fim, os representantes agradeceram o deputado Ribeiro do Sinpol pela acolhida, em defesa dos direitos dos servidores.

Estiveram presentes à reunião representantes dos sindicatos: SINDAFISCO – Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais de Rondônia, SINDLER – Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Rondônia, SINDCONTAS – Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, SINTEC – Sindicato dos Técnicos Tributários de Rondônia, SINSEMPRO – Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Rondônia, SINSEPER – Sindicato dos Servidores da Previdência do Estado de Rondônia, FENAMP – Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos Estaduais, SINDER – Sindicato dos Trabalhadores em Autarquia de Construções, Pavimentações, Recuperação de Estradas de Rodagem e Fiscalização de Transporte do Estado de Rondônia, SINFAR – Sindicato dos Farmacêuticos de Rondônia, SINJUR – Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, SINTERO – Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia e SINGEPERON – Sindicato dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Rondônia.