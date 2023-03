Evangelizar por meio da arte é o trabalho da Artista Sacra Mari Bueno.

A especialista em Arte Sacra e Mariologia, já desenvolveu projetos em diversos estados do Brasil e na última terça-feira (07), iniciou a revitalização da paróquia Nossa Senhora Aparecida na cidade de Colorado do Oeste, em Rondônia.

O convite foi realizado pelo padre Manoel Costa em 2022, porém, após um contratempo com o telhado da igreja, o projeto de revitalização interno foi adiado e retornou apenas em março de 2023. O principal objetivo é adequar o espaço sagrado e criar a arte sacra para que estejam a serviço da liturgia, auxiliando os mais de 500 fiéis que frequentam a Igreja.

“Nós convidamos a Mari Bueno por suas inúmeras qualificações e principalmente por ter grande conhecimento e formação em Arte Sacra, Espaço Litúrgico e Mariologia. Quando visitei Sinop tive a oportunidade de conhecê-la assim como apreciar as suas obras. O seu trabalho me encantou e imediatamente apresentei para o Bispo como sugestão para a revitalização da nossa igreja. Mesmo com a minha transferência, fico contente que a paróquia irá receber essa reforma”, afirmou o padre Manoel Costa.

Após a aprovação do projeto o processo de execução está sendo realizado em várias etapas, desde os elementos do espaço como também da iconografia, com o foco de enfatizar a fé cristocêntrica.

“A Mari tem como característica essa produção belíssima e litúrgica, que causa reflexão. Somos uma paróquia do interior, mas temos uma grande preocupação e conhecimento de que a arte atrelada à liturgia possui um importante papel de evangelização”, destacou o atual padre responsável pela paróquia, Adriano Cleberson da Silva.

Todo o projeto segue as normas litúrgicas orientadas pela igreja. Dentre as técnicas utilizadas está o mosaico que será aplicado na porta do sacrário, localizado na capela do Santíssimo, local que também receberá uma pintura de dois anjos com turíbulos. Os fiéis poderão contar, ainda, com a construção de uma pia batismal e com elementos litúrgicos do presbitério.

“A segunda etapa é a iconografia no presbitério, que vai contemplar três paredes, que representam o início da missão de Jesus através da passagem de Bodas de Caná, da imagem de Cristo ressuscitado, somadas a tradicional cruz esculpida em madeira com a adição da imagem da Maria, das mulheres e do discípulo amado ao pé da cruz”, detalhou a artista Mari Bueno.

O espaço será contemplado, ainda, com detalhes na porta da Capela do Santíssimo, sinalizando a entrada e do outro lado com a adição de um local específico para a colocação da imagem da padroeira do Brasil e também da igreja de Colorado do Oeste, Nossa Senhora Aparecida.