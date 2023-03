Vivemos um tempo atípico e preocupante, caracterizado pelo avanço dos juros e inflação, bem como pela queda na atividade econômica e dos resultados financeiros.

Alguns dirão que já fizeram de tudo para aumentar as vendas e que não há mais nada a fazer, exceto esperar por dias melhores. Porém, há alguns que veem na crise uma oportunidade de expandir seus negócios e crescer; de aumentar sua participação no mercado.

Convido os amigos empresários (as) e administradores (as) a refletirmos juntos sobre a estratégia de identificar e introduzir nas empresas, um diferencial, que as torne competitivas, distintas e simultaneamente alavanque suas receitas.

O Sebrae fez um belo trabalho a respeito, conceituando com clareza e objetividade este assunto, bem como sua aplicação prática. Há várias formas de se distinguir de seus concorrentes. Basta mergulhar no assunto, ser criativo e corajoso, criterioso e focado.

Um bom diferencial pode tornar sua firma única e superior na percepção dos concorrentes. Um diferencial só é promissor se seus clientes perceberem que sua empresa mudou para melhor. Uma empresa que deseja se transformar em diferenciada, tende a ser uma referência no mercado, despertando o interesse dos clientes, além de constituir um significativo argumento de venda.

Com crise ou sem ela, as famílias precisam de alimento diário; de escolas para os filhos; de remédios e saúde; de vestuário e trabalho; de transporte e combustíveis… Ou seja, há uma demanda diária por produtos e serviços básicos. Ela até pode oscilar um pouco, mas com certeza será permanente. Contudo, se seu ramo de atuação são produtos e serviços não essenciais, é provável que suas dificuldades sejam maiores.

Não sei se você já se envolveu antes num projeto de diferencial competitivo. O importante é compreender que essa atitude pode abrir-lhe novos e promissores horizontes mercadológicos. O exercício de analisar regularmente a atuação da concorrência pode ajudá-lo a identificar um produto diferenciado, ou complementar, ou a aprimorar o atendimento. Nunca seja indiferente às potencialidades do seu mercado.

Empresas podem se destacar mediante uma diferenciação na operação e gestão, a qual consiste em atributos, benefícios e características especiais. Faça isso de tal forma que os concorrentes não possam oferecer o mesmo. Por um diferencial competitivo seu negócio pode se destacar. Sonhe com essa iniciativa. Sem um diferencial sua empresa será apenas mais uma no mercado.

A conjuntura atual não oferece aos gestores muitas oportunidades! Concluindo, espero que você se anime e que sua empresa seja agressiva em inovação; que você trabalhe com fé e confie no seu Deus. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.