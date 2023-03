Deputado acusa presidente de impedir a atuação do Legislativo ao ameaçar não pagar emendas parlamentares e oferecer cargos para retirada de nomes da CPMI dos atos de 8 de janeiro.

O Deputado Federal Coronel Chrisóstomo protocolou na noite desta terça-feira (14) um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por crime de responsabilidade. A ação foi anunciada no Plenário da Câmara dos Deputados.

O parlamentar acusa Lula de tentar impedir a livre atuação do Poder Legislativo ao ameaçar não pagar emendas parlamentares, oferecer cargos no Governo Federal e prometer até R$ 60 milhões em emendas para quem retirar assinaturas da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Deputados e senadores querem investigar se houve falha ou conivência do atual Governo Federal na tentativa de impedir manifestantes de depredarem órgãos públicos.

“Inadmissível imaginar o parlamento curvado às ameaças e alvitre de um agente político que tem o objetivo de ocultar da sociedade aquilo que, de fato, ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023, na Sede de cada um dos poderes do Brasil. Caso, a intenção fosse diferente, não assistiríamos pasmos ao anseio de sepultar quaisquer chances de investigação pelo Congresso Nacional,” argumentou Coronel Chrisóstomo no pedido de impeachment.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), precisa autorizar para que o processo de impeachment seja iniciado.

