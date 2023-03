Foram três jogos neste sábado, 18, pela quarta rodada do Rondoniense, partidas decisivas com confrontos diretos. Em Porto Velho no estádio Aluízio Ferreira a Locomotiva conquistou uma importante vitória diante do Ji-Paraná.

O Galo da BR liderava a competição pelo saldo de gol e só a vitória interressava as duas equipes. E antes dos dois minutos de jogo a Locomotiva abriu o placar.

Numa cobrança de escanteio o zagueiro Rennã subiu para marcar mais uma vez no campeonato. Após o gol o Jipa passou a dominar as ações da partida e disperdiçou boas chances de empatar o jogo, mas depois da expulsão do jogador Witinho ficou díficil para o maior campeão de Rondônia. Destaque para o publico que compareceu em bom número no estádio Aluízio Ferreira.

O Porto Velho soma 10 pontos na competição e assume a liderança, enquanto o Ji-Paraná continua com sete. Outras duas partidas aconteceram a noite, Vilhenense recebeu o Genus no Portal da Amazônia, mas as equipes não marcaram e a partida terminou em zero a zero. Em Cacoal com a casa cheia a União Cacoalense recebeu o Real Ariquemes no Aglair Tonelli, as duas equipes vinham de derrotas e precisavam vencer para se recuperar na tabela.

Melhor para a União Cacoalense que não tomou conhecimento do atual campeão e atropelou e o primeiro saiu logo aos 6 minutos Mazinho levantou na área e França subiu livre para fazer um a zero para a Cacoalense. O segundo gol veio no final da primeira etapa Mazinho levantou outra bola na área e Diego Rosa acabou marcando contra, dois a zero União. Na etapa final a Cacoalense confirmou a vitória com o terceiro gol logo aos 5 minutos Eule fez um belo gol e sacramentou a vitória do vice líder do campeonato. Amanhã, às 16h, Guaporé e Rondoniense realizam a última partida da rodada em Rolim de Moura no estádio Cassolão.