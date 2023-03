Nos últimos meses tenho acompanhado, com vivo interesse e indisfarçável orgulho, as notícias envolvendo a Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.).

Ela produz aviões comerciais, jatos executivos, agrícolas e militares. Foi fundada no Brasil, por brasileiros, em 19.08.69, os quais a gerenciam no disputado e complexo mercado aeronáutico mundial. Hoje ela é a terceira maior empresa do mundo, mas perderá a curto prazo essa posição, devido ao surgimento de uma indústria estatal na China.

O mercado aeronáutico mundial é disputado acirradamente pela Boeing (USA) e Air Bus (Europa). São gigantes mundiais, sem dúvida alguma. A receita anual da Embraer foi de US$ 4,5 bilhões em 2022 e a receita projetada para 2023 é de US$ 5,7 bilhões (ou mais 26,6%). Aumentar as receitas em dólares, numa conjuntura adversa, como a nossa, não é para qualquer país, nem para os bilionários, mas sim para os que dominam a tecnologia aeronáutica.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos. A maioria dos aviões produzidos por ela é exportada, gerando assim receitas em moeda forte, importantes para o equilíbrio das contas externas do país. Ela emprega atualmente cerca de 18 mil colaboradores.

Um novo e promissor avião militar é o cargueiro KC 190, introduzido no mercado em Set.19 e com perspectivas significativas de venda, inclusive para os EUA e Ìndia (ele já foi adquirido pela FAB no Brasil, Portugal, Holanda, Hungria).

Há uma perspectiva de venda de 80 aviões KC 190 para a Ìndia e de 150 unidades para os EUA. Nestes dois casos, é provável que tenham de ser construídas duas fábricas, uma em cada país.

Além desses projetos a Embraer está trabalhando duro na produção de EVTOL cuja carteira já está em cerca de 2000 unidades vendidas e cujo início de entregas ocorrerá em 2026. (EVTOL aeronave de decolagem e aterrisagem elétrica vertical).

A Embraer também está trabalhando na criação de um jato turboélice bimotor, com capacidade de até 150 passageiros, atualmente inexistente. Isso é garra! Isso é competência!

Recentemente um KC 190 da FAB juntamente com aviões da esquadrilha da fumaça, fizeram uma exibição na Argentina e Chile. Ela tem estado presente nas maiores feiras internacionais com seus principais produtos.

Conclusão: Trago a você, jovem brasileiro, uma palavra de ânimo e estímulo! Mesmo que a maioria das pessoas só veja a crise e incertezas, a Embraer tem uma visão diferente, maior e superior. Portanto, anime-se, capacite-se, orgulhe-se de sua nação e dos feitos de seus conterrâneos. Eles têm conteúdo e valor, ideias e criatividade. Não se apequene diante dos concorrentes, nem mesmo do desconhecido! Inspire-se naqueles brasileiros que levaram a bandeira nacional para 78 países. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.