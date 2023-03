O deputado Ezequiel Neiva (União Brasil), destinou mais uma remessa de bueiros armcos (tubos metálicos), a fim de melhorar a infraestruturas das estradas na região, garantindo o escoamento da produção agropecuária e o transporte escolar.

Os tubos foram solicitados pelos vereadores Solon, Zé Viola, Narcelo, Bagunça e João Valadão.

O deputado explica que os tubos armcos já foram encaminhados para o município, que ficará responsável pelas instalações. “Necessitamos investir cada dia mais nas estradas e na infraestrutura para facilitar o escoamento da produção na região”, destacou o deputado ao frisar que está cada vez mais difícil o acesso à madeira e que os tubos têm duração aproximada de 50 anos.

Com o novo recurso destinado, o município de Corumbiara somará a quantidade de 28 bueiros metálicos. A responsabilidade da instalação dos tubos é da prefeitura de cada município contemplado. “A parceria com o governo vem mostrando os resultados positivos para a nossa população. Agradeço ao apoio do governador Marcos Rocha”, explicou Ezequiel Neiva ao falar sobre a importância do trabalho conjunto entre o governo, prefeitura e o legislativo.

Além de Corumbiara, no Cone Sul do estado o deputado está atendendo o município de Vilhena com 11 tubos armcos e Cerejeiras com outros sete bueiros. O investimento nos três municípios é de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

PONTOS DE INSTALAÇÃO EM CORUMBIARA

Travessão senhor Isaque da linha 04 para linha 05.

Linha Alzira (Abatedouro de Frango) KM 3,1 da Linha mestre MC.

Travessão professor Ademir Guarajus KM 0,400; linha mestre 04 esquinas com a 3ª eixo.

Travessão senhor Geraldo Vitor sentido 4ª eixo KM 0,300; Linha mestre travessão do senhor Osvaldo.

Linha MC-01 Assentamento Zé Bentão, sentido Chupinguaia próximo ao senhor Inácio, P.A Zé

Bentão; Linha Mestre.

Linha 05 – Nova Fátima

Linha 02-F, km 4,96 – Vitória da União