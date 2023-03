O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Jaru, prepara a 1ª Jornada de Pesquisa, Ensino e Extensão de Medicina Veterinária (GEPA/GEAGP), que será realizada no dia 18 de maio de 2023.

Podem se inscrever discentes, docentes, e profissionais da Medicina Veterinária ligados à área de estudos de animais de pequeno e grande porte e demais pesquisadores. Os trabalhos deverão ser submetidos para avalição até o dia 25 de abril.

Organizado pelo Grupo de Estudos em Pequenos Animais (GEPA) e Grupo de Estudos em Animais de Grande Porte (GEAGP), o evento visa permitir a troca de conhecimentos entre os estudantes, professores e pesquisadores da Medicina Veterinária na de estudos de animais de pequeno e grande porte.

“Durante a programação do 1º Simpósio do Grupo de Estudos em Pequenos Animais e 1º Dia de Campo do Grupo de Estudos em Animais de Produção estaremos promovendo a 1ºJornada de Pesquisa, Ensino e Extensão de Medicina Veterinária – GEPA/GEAGP do IFRO Campus Jaru. Será uma excelente oportunidade para todos aqueles interessados no tema aprenderem mais sobre o assunto”, explica a Professora Ingrid Bromerschenkel.

Os organizadores avaliam que o evento é uma oportunidade ímpar para troca de informações, para os participantes aprenderem consigo mesmos e tomarem conhecimento das novidades sobre o tema.

Os resumos serão submetidos pelo apresentador (autor ou coautor) por meio do formulário disponibilizado no link: https://forms.gle/X7GnU5vZtm4ko4yo7

As normas para submissão estão disponíveis neste link: https://drive.google.com/file/d/1iiJBzEMRDmG_jIfq7Mpz1gUYQqxg1oFo/view

Cronograma

24/03/2023 – Data inicial de submissão dos trabalhos científicos.

25/04/2023 – Data final de submissão dos trabalhos científicos (data improrrogável).

02/05/2023 – Divulgação dos resumos aceitos, aceitos com considerações ou negados.

08/05/2023 – Data final do envio dos resumos (aceitos com consideração) corrigidos pelos autores.

11/05/2023 – Divulgação final dos resumos aceitos para apresentação.

18/05/2023 – Apresentação dos trabalhos no formato de banner (manhã).

18/05/2023 – Apresentação Oral dos trabalhos – Apenas trabalho selecionados pela comissão avaliadora (tarde).