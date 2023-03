A 7ª Semana Acadêmica de Zootecnia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, está programada para ocorrer de 9 a 12 de maio de 2023, com participação de estudantes, profissionais da área e público.

A inscrição para o evento é gratuita e pode ser realizada até 5 de maio através do site: https://www.even3.com.br/vii-sazoo-ifro.

Haverá conteúdos ministrados por profissionais renomados, como palestras, mesas redondas e minicursos com vagas limitadas abrangendo diversos temas.

Os participantes inscritos também podem submeter resumos expandidos para apresentação no evento e posterior publicação, além de participar das atividades gerais, como palestras, rodas de conversa, mesa redonda e coffee break, e de ter direito ao certificado de participação.

Os minicursos serão de participação opcional, com vagas limitadas, cuja inscrição deve ser feita separadamente.

O evento é organizado pela Coordenação do Curso de Zootecnia do Campus Colorado do Oeste, juntamente com o Centro Acadêmico de Zootecnia (CAZ), tendo o apoio da Diretoria Estadual de Rondônia, da Associação Brasileira de Zootecnistas (ABZ/RO) e da Associação Atlética dos Acadêmicos de Zootecnia “Enfurecida” (AAAZ).

A programação completa, formulário de inscrição, normas de submissão de trabalhos e outros detalhes do evento estão disponíveis na página: https://www.even3.com.br/vii-sazoo-ifro

Semana Acadêmica

“A Semana Acadêmica de Zootecnia é realizada no Campus Colorado do Oeste desde 2017, contando na organização do evento com os próprios estudantes do curso, além da coordenação e professores do curso e apoio da gestão do campus, a cada ano visamos promover atividades relevantes, contribuindo no aperfeiçoamento acadêmico e profissional dos participantes, além de apresentar debates e soluções importantes ao produtor rural envolvido na produção de animais”, comentou Fagton de Mattos Negrão, Coordenador do Curso de Zootecnia e Diretor Estadual da ABZ/RO.

A equipe de organização, formada também pelos acadêmicos, destaca a importância do evento e a dedicação de todos para sua realização. “Nesta edição, voltamos a abrir a Semana Acadêmica de Zootecnia para o público externo. Por isso, desde o ano passado estamos trabalhando no planejamento e organização para garantir um evento de excelente qualidade para todos os participantes. Sabendo da importância deste evento, os estudantes de Zootecnia do campus estão colaborando para a sua realização, contado com o apoio das organizações acadêmicas CAZ e Atlética. Agradecemos a todos que direta ou indiretamente estão ajudando neste evento”, comentou Diego Silva Dantas, acadêmico do curso, presidente da Atlética de Zootecnia e membro da Comissão Organizadora do Evento.

Ele finaliza com um convite aos interessados em participar. “Esperamos que os acadêmicos, zootecnistas, produtores rurais e demais interessados pela área venham prestigiar o evento, ao ser realizado para todos. Queremos mostrar o que podemos oferecer no campus e esperamos que todos tenham uma experiência positiva no evento”, destacou o estudante.