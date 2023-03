Na noite da última quinta-feira, 30, a Associação dos Agropecuaristas – Agropã foi palco da Pré-Assembleia 2023 das unidades da Sicoob Credisul de Triunfo e Itapuã do Oeste (RO).

Com a participação de mais de 800 pessoas, dentre elas cooperados e convidados, foi feita a prestação de contas referente ao ano de 2022, e apresentadas a proposta de distribuição de sobras e as ações e projetos sociais desenvolvidos pela cooperativa.

A reunião foi conduzida por Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração, e Renato Doretto, diretor Regional. Os gerentes das unidades de Itapuã e Triunfo, Edson Reis e Hemilliany Vilela, respectivamente, deram boas-vindas, agradecendo a presença no evento mais importante da cooperativa. “O evento superou as nossas expectativas em número de participação. É muito gratificante ver o evento lotado, acompanhando a vida da sua cooperativa”, afirmou Edson.

Com sete anos de atividade, a agência de Itapuã do Oeste tem se destacado na região pela oferta de soluções financeiras rentáveis e com foco no agronegócio, já que o forte da economia local são a pecuária de corte e o plantio de soja. Em 2022, a unidade apresentou um crescimento de 117% em sobras + juros ao capital; 60% na carteira de crédito; 24% de capital social e 21% em número de cooperados.

Já a agência de Triunfo cresceu 29% em número de cooperados, assim como o capital social que elevou 30%. A carteira de crédito aumentou 50%. Em relação às sobras e juros ao capital, a unidade registrou aumento de 123%.

A diretoria apresentou aos associados os números da Sicoob Credisul, que registra um impressionante crescimento desde a sua fundação, há 22 anos. Em 2022, a instituição registrou o expressivo resultado de R$ 263 milhões. Atualmente, a cooperativa possui 47 agências nos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Acre e Amazonas, com mais de 100 mil cooperados, e ativos que chegaram à casa dos R$ 5,5 bilhões.

Os cooperados conheceram também a proposta de distribuição de sobras, que foi aprovada por unanimidade, e ainda acompanharam o balanço social, com os inúmeros projetos socioambientais da cooperativa, entre eles o Hospital Cooperar, cujas obras estão na reta final, em Vilhena (RO), a Escola e Faculdade Favoo, o Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, o Sicoob Saúde, o Cooperar Corre em Nossa Veia (campanhas de coleta de sangue), entre outros realizados na região.

Após a reunião, foi servido costelão aos convidados. Ao final, os participantes foram presenteados com uma muda do projeto “Plantar o Futuro”, que este ano está sendo realizado em parceria com o Centro de Estudos Rioterra.