As inscrições para participar do roteiro gastronômico da 6ª edição do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena foram prorrogadas até o dia 19 de abril.

Restaurantes, bares, pizzarias, hamburguerias, cafeterias e docerias de Vilhena (RO) podem se escrever gratuitamente pelo site www.sicoobsabor.com.br.

Os estabelecimentos participantes do roteiro gastronômico recebem um workshop com um chef e consultoria individual para a criação do prato, participam de treinamento de garçons, entre outras capacitações. Além disso, tem o seu estabelecimento divulgado em sites, TV e rádio, redes sociais, outdoors e em materiais impressos do festival.

Os inscritos concorrem ao título ‘Prato do Ano’ em sua categoria e ao título ‘Destaque Empreendedor’ entre todos, com a avaliação de um júri técnico e votação popular através do App Sicoob Sabor. Na edição anterior, mais de 3 mil pratos foram comercializados.

Este ano, o festival está previsto para acontecer de 2 de julho a 1º de agosto. Além do circuito gastronômico, o Sicoob Sabor traz ainda várias atividades culturais, como exposições, arte, cinema e shows musicais. Visite o site www.sicoobsabor.com.br e confira como foram as edições anteriores.