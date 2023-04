Fantástica a performance das equipes da Associação Vilhenense de Vôlei (AVV) na primeira competição da temporada.

A equipe conquistou quatro ouros, uma prata e um bronze no segundo Festival de Base da AFV promovido no último final de semana no município de Jaru.

De acordo com Silvan Freitas, que faz parte da comissão técnica, as conquistas vieram com os títulos das categorias sub-14 feminino e masculino, sub-18 feminino e sub-20 masculino, a prata do sub-21 feminino e o bronze do sub-18 masculino, feito só alcançado pela delegação de Vilhena que esteve presente no pódio de todas as categorias.

Ele informou que, em outra frente, os atletas lideraram as premiações individuais e brilharam com performances convincentes, sendo escolhidos como os melhores em várias partidas e fazendo parte das seleções (sub-20 masculino: quatro atletas, sub-18 feminino: quatro atletas, sub-21 feminino: quatro atletas, sub-14 feminino e masculino: seis atletas cada uma), do festival em todas as categorias com destaque para os atletas: Luan Leal, Gabriela Godoy, Sabrina monteiro, Guilherme Souza e João Brito que foram os MVP de suas categorias

Freitas disse que a participação das equipes da AVV na competição ocorreu graças ao esforço da Secretaria Municipal de Esportes, capitaneada pelo secretário Silmar de Freias Neto, e toda equipe da SEMES que não mediram esforços para viabilizar a participação, possibilitando o êxito de nossas jovens atletas.

O resultado foi muito comemorado pela comissão técnica formada – além de Freitas -, por France Lima, Daniel Trindade e Heliomar Gonçalves que começam a ver os resultados para temporada de 2023.

Ele agradeceu o apoio de entidades e empresas parceiras do projeto.