Auditoria na Secretaria Municipal de Vilhena, por solicitação do Conselho Estadual de Saúde com objetivo de verificar a regular execução das despesas dos recursos federais dos Blocos da Atenção Básica e Média e Alta Complexidade transferidos para o município referente ao período de 01/01/2017 a 31/05/2018, apontou que houve conformidade na aplicação dos recursos dos Blocos de Financiamento de Atenção Básica e Média e Alta Complexidade geridos pelo Fundo Municipal de Saúde de Vilhena, sendo devidamente aplicados em ações e serviços de saúde.

A análise dos processos licitatórios pela equipe do Departamento Nacional de Auditoria do SUS demonstraram o cumprimento da Lei de licitações e a execução orçamentária e financeira cumpriu o estabelecido na Lei no 4.320/1964, que define as normas para elaboração e controle dos orçamentos da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

A auditoria foi solicitada pelo Conselho Estadual de Saúde, por meio do Ofício no 077/DIRETORIA/CES/RO, assinado em 16/04/2018, apenas para o período em que Marco Vasques, ex-secretário municipal de Saúde, exerceu o cargo na SEMUS, de 01/01/2017 a 28/05/2018, e contou com várias fases, inclusive com a presença in loco dos auditores em Vilhena, sendo concluída apenas em outubro de 2022.

À época, Vasques, que além de dentista é Coronel da Reserva da PM, enfrentou muitos desafios e denunciou perseguição por parte de um grupo de oposição à ex-prefeita Rosani Donadon, que contou com ataques acirrados por parte da própria diretoria do CES, levantando suspeitas sobre a aplicação de recursos federais na saúde de Vilhena.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Vasques afirmou que “a boa gestão se demostra com comprometimento com a ética, a integridade e respeito aos fornecedores, parceiros e acima de tudo à população”, e acrescentou que “a auditoria comprovou a lisura da administração Rosani Donadon na saúde e explica que a situação vivida hoje na saúde pública de Vilhena não tem relação com o período em que esteve à frente da SEMUS”.

>>> LEIA, ABAIXO, O RELATÓRIO NA ÍNTEGRA: