O senador Confúcio Moura (MDB) teve importante agenda com o Conselheiro Jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon), Wilson Dias.

Os principais temas da reunião foram o agronegócio – e de como a visita do governo federal à China pode impactar o setor – e como avançar na regularização fundiária em Rondônia.

O senador foi bastante receptivo às demandas do representante do setor e, afirmou que está comprometido em buscar soluções para os problemas enfrentados pelos produtores rurais no estado. Na sua avaliação, o setor é o mais imune às crises sistêmicas, uma vez que produz insumo indispensável à vida no planeta. Para ele, o limite para o setor está nas questões climáticas, uma variável que deve ser preocupação de todos.

O parlamentar destacou ainda que o agronegócio tem um papel fundamental na economia de Rondônia e que é preciso investir em políticas públicas que incentivem o desenvolvimento do setor, sem excluir os pequenos produtores e a agricultura familiar. Neste sentido, segundo ele, a questão da regularização fundiária deve ganhar espaço na agenda pública e se tornar política prioritária e permanente.

Por fim, a liderança do agronegócio agradeceu a disponibilidade do senador em ouvir as demandas do setor e se comprometeu em trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios que se apresentam para o desenvolvimento do agronegócio em Rondônia.

O diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Rondônia (Aprosoja), Victor Paiva e o advogado e ex-ouvidor-geral do estado, Vicente Moura, também estiveram presente no encontro.