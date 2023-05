Entre os dias 18 e 21 de maio, Vilhena sediou um curso de karatê ministrado pelo técnico da seleção brasileira, Vanderlei Machado.

O evento reuniu cerca de 160 alunos do estado de Rondônia (RO) e Mato Grosso (MT), graças à parceria entre a Associação de Artes Marciais Champions Club, Secretaria Municipal de Esportes (Semes) e Guarda Mirim, com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A iniciativa busca promover a prática esportiva entre crianças e adolescentes, oferecendo a oportunidade de aprender com um especialista renomado na área.

Durante o curso, o sensei pode compartilhar seu vasto conhecimento, abordando temas como movimentação de tatame, técnicas fundamentais e estratégias de combate.

“Eu tinha muita vontade de conhecer Rondônia, os alunos aqui me surpreenderam bastante, são muito disciplinados, o que é muito importante para o esporte. Além disso, o nível técnico é muito alto, eles estão muito preparados e possuem uma incrível qualidade técnica”, finalizou Vanderlei.