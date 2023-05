Diretamente do Parque Tecnológico Vanderci Hack, em Ji-Parana, acontece entre os dias 22 e 27 de maio, a 10ª Edição da Rondônia Rural Show, a maior feira do agronegócio do norte do país.

Esse ano, o tema da feira é Tecnologia e Inovação no Campo, tema esse que está estritamente relacionado ao Grupo Educacional Aparício Carvalho, que faz sua estreia no evento.

Trazendo os cursos de Zootecnia, Agronomia e Medicina Veterinária, o Grupo apresenta diversos trabalhos de seus alunos, que tem a tecnologia como ponto fundamental de sua formação, com o intuito de formar profissionais capacitados para tornar o agronegócio rondoniense cada vez mais forte.

Além disso, o Grupo trouxe o curso de Medicina, carro chefe da instituição e que tem se destacado na região central do estado, com a unidade da FIMCA no município de Jaru. Na abertura oficial da feira, contamos com a presença em nosso stand do deputado Maurício Carvalho e da ex-deputada Mariana Carvalho, que também fazem parte da direção de expansão do Grupo Educacional Aparicio Carvalho.

Na oportunidade, os diretores foram presenteados com as camisas e os bonés oficiais da instituição no evento. Na terça-feira, 23 de maio, 100 alunos do Centro Universitário Aparício Carvalho e Faculdade Metropolitana tiveram a oportunidade de visitar o stand da faculdade e conhecer a feira, acompanhados do Diretor de EAD, Professor Edimar.

Ainda na terça-feira, recebemos os senhores Dilvo Grolli, presidente da COOPAVEL, e Salatiel Rodrigues, presidente da OCB/RO. Na oportunidade, os dois foram entrevistados para falar sobre a função do cooperativismo na manutenção do agronegócio.

O Stand do Grupo Educacional Aparício Carvalho fica localizado na rua 43, lote 1b. Os visitantes que forem até o stand poderão fazer seu cadastro através do QR CODE e concorrer à um smartphone por dia, sorteados no final do dia.