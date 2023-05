A feira de oportunidades, é assim que é conhecida a Rondônia Rural Show, a feira agropecuária rondoniense, que está em plena décima edição essa semana e já movimentou bilhões em negócios.

Mas para o jovem Karlos Neto, 26 anos, essa oportunidade surgiu de uma forma inusitada.

Não trata-se de venda ou aquisição de tecnologias sustentáveis e maquinários, mas do sonho de ser um cantor conhecido nacionalmente.

Karlos chegou à feira agropecuária com um objetivo claro: encontrar patrocinadores para custear a gravação do seu DVD. ‘‘Cheguei junto com o meu irmão em busca do patrocínio de algum expositor, mas não conseguimos porque os estandes estavam todos lotados, os empresários tentando fazer suas vendas, então não quisemos interferir, e decidimos ir embora para casa, mas antes parei para degustar um café e vi o governador palestrando’’, conta.

O encontro com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, mudou os planos de Karlos. ‘‘Pedi para fazer uma foto com ele e ao chegar perto já lhe contei sobre o meu projeto de arrecadar R$ 150 mil para gravar meu primeiro DVD, que estou fazendo uma campanha pedindo um real de cada pessoa. E ele, junto com a primeira-dama Luana Rocha, então disse que tinha uma sugestão, e fez o desafio de eu compor e cantar uma música referente à Rondônia Rural Show.

DESAFIO

Karlos topou o desafio, alinhou as informações sobre a agropecuária rondoniense junto com o secretário de Estado da Agricultura – Seagri, Luiz Paulo, e a música está pronta. Nesta sexta-feira (26), penúltimo dia da feira agropecuária, o governador fez questão que Karlos o acompanhasse nas entrevistas às emissoras instaladas na feira para divulgar a nova música, e o convidou para cantar no show do encerramento da feira neste sábado (27).

‘‘Karlos é um talento de Rondônia que estamos ajudando a ser valorizado. É muito importante ele encontrar esse apoio para realizar seu sonho. O nosso Estado é uma terra de oportunidades e ficamos felizes de ver o progresso da nossa população e o desenvolvimento do nosso Estado, por isso o Governo de Rondônia busca sempre criar ações que divulgue e valorize as pessoas e os produtos do Estado, a exemplo da Rondônia Rural Show’’.

Karlos, agora, se prepara para subir no palco e cantar no encerramento da Rondônia Rural Show. Ele conta que o que mais lhe chamou atenção nessa oportunidade, que surgiu em sua carreira, foi a forma como o seu sonho foi acolhido pelo Governo de Rondônia. ‘‘Eu achava que o governador só ia me ouvir, tirar foto e me dispensar, mas ele quis me ajudar e saber da minha história. Agora irei aproveitar essa grande chance de mostrar o meu talento’’, conta.

SONHO

Karlos é o nome artístico de Pedro. Ele nasceu na capital de Rondônia, em Porto Velho, e começou a carreira artística no município de Cujubim. Já são 10 anos de carreira e do sonho de gravar o primeiro DVD profissional. ‘‘Sai de casa em 2015 e prometi para minha mãe que irei dar uma vida melhor para ela, já rodei esse Brasil em busca de patrocinadores, e estou agora em Rondônia nesta campanha’’, conta.

A nova estrela da música rondoniense revelou que aposta em uma carreira bem sucedida para ajudar a mãe a ter uma vida melhor. ‘‘A minha mãe já se recuperou de um câncer no estômago e um tumor no cérebro, e ela tem mal de chagas, e quero vencer para dar a ela um tratamento digno e realizar o sonho dela que e ter a casa própria, uma chácara em Rondônia mesmo para ter uma vida mais sossegada’’.

Ainda quando era estudante, Karlos já se destacava nas competições musicais da escola, inclusive o primeiro violão ele ganhou em um festival de música da escola. ‘‘A música para mim, depois de Deus, é tudo. Ela me dá paz mesmo em meio a problemas. É um talento maravilhoso que Deus me deu e espero aproveitar com sabedoria’’.

O público pode conferir a estreia da nova música de Karlos, a partir das 19h, neste sábado (27) um dos atrativos musicais dos shows que marcam o encerramento da Rondônia Rural Show, no parque Hermínio Victorelli,em Ji-Paraná.