O ginásio esportivo Jorge Teixeira ficou lotado, na noite desta sexta-feira, 26, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares de Vilhena (JEVS) de 2023.

Apresentações de capoeira, dança, ginástica rítmica, delegações esportivas, entradas especiais de bandeiras, tochas, juramento e acendimento da pira dos jogos, oficializaram os jogos do evento esportivo que encantou o público presente. Várias autoridades municipais marcaram presença ao evento.

Desfilaram pela quadra em formação organizada as delegações de 21 instituições de ensino públicas e privadas que participam dos jogos com mais de 1.400 atletas. Lideradas por professores de educação física, as delegações trouxeram a identificação de suas escolas com placas e estandartes.

As competições do JEVS iniciaram no dia 15 de maio e vão até o dia 3 de junho, dividido em duas categorias: Infantil, nascidos entre 2009 e 2011 e juvenil, com atletas nascidos entre 2006 a 2008. Ambas têm também modalidade individual e coletiva.

Participaram da competição as instituições de ensino Álvares de Azevedo, Almirante Tamandaré, Tiradentes, Dom Pedro II, Favoo, Genival Nunes, Ifro, Luiz Carlos, Machado de Assis, Marechal Rondon, Maria Arlete Toledo, Paulo Freire, Progresso, Professor Vans, Santa Lucia Filippini, Sesi, Shirley Cerutti, Tenente Melo, Wilson Camargo, Mamaindê e Sowaintê.