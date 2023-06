Durante a 10ª edição da Rondônia Rural Show, realizada em Ji-Paraná entre os dias 22 e 27 de maio, os alunos do Grupo Educacional Aparício Carvalho tiveram uma participação destacada, apresentando projetos e compartilhando conhecimentos nas áreas de Zootecnia, Medicina Veterinária, Agronomia e Medicina.

A presença dos estudantes na feira demonstrou o comprometimento da instituição com a promoção da educação de qualidade e o fortalecimento do agronegócio na região.

No estande do grupo, os visitantes tiveram a oportunidade de interagir com alunos e coordenadores dos cursos oferecidos pela FIMCA Porto Velho, FIMCA Jaru, FIMCA Vilhena e Metropolitana.

Cada curso apresentou projetos e atividades relacionadas às suas respectivas áreas, permitindo aos visitantes conhecerem mais sobre as características do solo, manejo de abelhas, nutrição animal e outros temas relevantes para o setor agropecuário.

Os alunos de agronomia demonstraram entusiasmo com a oportunidade de participar da feira. Guilherme Rosa expressou sua satisfação: “Foi uma experiência incrível, foi a 2ª vez que eu fui ao evento, e lá aprendi várias coisas dentro e fora do Stand, trabalho em equipe foi um dos principais e cada dia que se passava era diferente do outro, então foi uma experiência muito boa.” Almir Arruba, também aluno de agronomia, destacou a importância de representar a FIMCA na feira e compartilhar o que os cursos têm a oferecer: “Foi uma oportunidade única participar e representar a instituição na feira, podermos mostrar os cursos e o que temos a oferecer. É muito gratificante, ainda mais quando se tem pessoas que se interessavam no assunto ou na área. Além disso, quando recebíamos o público que já estava trabalhando na área da Agronomia, podíamos trocar conhecimentos que aprendemos em sala de aula”.

Rebeca Marçal, aluna de Zootecnia, ressaltou a importância da feira para sua formação profissional e a oportunidade de conhecer profissionais e futuras oportunidades de emprego: “Minha experiência na feira foi de grande importância para minha vida profissional, conhecendo a rotina de trabalhar diretamente com o público em um grande evento. Assim como a feira tem grande importância na formação dos alunos de agrárias, pois tem a oportunidade de conhecer profissionais e oportunidades de futuros empregos”.

A participação ativa e entusiasmada dos alunos do Grupo Educacional Aparício Carvalho na Rondônia Rural Show demonstrou a qualidade dos cursos oferecidos pela instituição e a capacidade dos estudantes em aplicar os conhecimentos adquiridos em situações práticas.

Essa experiência enriquecedora contribui para a formação profissional dos alunos e fortalece a relevância do Grupo no setor agrícola da região.