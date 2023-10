Do local ao mundial, o esporte inspira e produz histórias reais lendárias. Além de notícias e transmissões de jogos ao vivo, os fãs podem assistir a uma variedade de vídeos baseados em fatos a respeito de modalidades e talentos esportivos.

Confira abaixo sugestões de séries e filmes documentais disponíveis em streaming. Uma verdadeira partida de conhecimento e entretenimento.

Jogos eletrônicos

A plataforma de entretenimento RedBull apresenta, para assistir de graça, uma lista de produções que contam histórias reais dos bastidores do eSports. Entre elas, estão equipes e jogadores brasileiros que se destacaram: “FURIA — Road To Legends”, o time brasileiro no maior campeonato de CS:GO do mundo; e “Gaming Queens”, as mulheres da FURIA que chegaram ao topo da modalidade.

Outras jornadas de eSports foram retratadas em vídeo: “DRX The Rise”, a surpreendente busca pela vitória no mundial de League of Legends; e “Against The Odds”, a trajetória de superação de obstáculos no The International 18. O catálogo inclui ainda as disputas de Street Fighter: “Wreck or Get Rekt”, sobre dois jogadores rivais; e “The Art of Street Fighting”, os preparativos para o Red Bull Kumite.

Poker

Uma das novidades no YouTube é a série real de poker gravada em Monte Carlo: “Mystery Cash Challenge”, com episódios disponibilizados gratuitamente no canal da PokerStars Brasil. Um grupo de jogadores experimenta um novo formato de disputa que combina diversão e emoção em um torneio, com um prêmio misterioso em jogo.

A empolgante disputa conta com seis superestrelas do poker, comentaristas e narração em português. Os participantes discutem estratégias, fazem brincadeiras descontraídas e se adaptam à nova modalidade. Além dos episódios completos, há uma playlist com os melhores momentos para se divertir.

Lutas

Os fãs de Ultimate Fighting Championship, além de assistir a lutas principais ao vivo, podem mergulhar mais nos novos talentos da modalidade que surgem no “Dana White’s Contender Series”, uma série em que novas promessas do MMA se enfrentam para conseguir um contrato com o UFC. O programa vem revelando nomes, inclusive de brasileiros, desde 2017.

Tênis

Os desafios e ascensão de ícone esportivo são abordados em documentários, como na modalidade de tênis. Para uma imersão nesse universo, “Naomi Osaka: Estrela do Tênis” e “Break Point” (Netflix), e “Venus and Serena” (Amazon Prime) são boas opções.

Basquete

No catálogo da Star+, com produções da ESPN, é possível encontrar uma variedade de séries na temática documental esportiva, inclusive de basquete. Uma delas é o longa “Legacy: A Verdadeira História dos Lakers”, abordando vários ângulos desse ramo que influencia diversos segmentos no mundo todo.

Um clássico imperdível é o documentário “The Last Dance” que narra a ascensão do superastro de basquete Michael Jordan nos anos 1990. Pode ser assistido pela Netflix e outras plataformas.

Futebol americano

Lançado no segundo semestre deste ano, a série documental “Quarterback” faz sucesso no streaming, com um olhar mais intimista no cenário de futebol americano. Os oito episódios na Netflix acompanham três jogadores dentro e fora de campo: Patrick Mahomes, Kirk Cousins e Marcus Mariota durante a temporada 2022/2023 da NFL.

A série oferece tanto os aspectos mais esportivos como também detalhes de bastidores da vida desses atletas. Uma boa forma de entender um pouco mais sobre esse esporte ou até mesmo para se aquecer junto à nova temporada da liga norte-americana que começou no último mês de setembro.

Futebol

Sobre a paixão nacional, alguns documentários merecem ser ressaltados. Nessa lista, o Rei não poderia ficar de fora: “Pelé”, disponível na Netflix, foi lançado em 2021, com entrevistas exclusivas.

Outras histórias de craques fazem parte do catálogo da Netflix (“Neymar – O Caos Perfeito”, “O Divino Baggio” e “Capitães”), também da HBO (“Diego Maradona”), das plataformas Star+ e Disney+ (“Beckham: Salve Nosso Time”), GloboPlay (“Ronaldo, o Fenômeno”) e Paramount+ (“Adriano Imperador”).

O esporte, brasileiro ou internacional, oferece fonte para tantas produções de séries e filmes que fica até difícil selecionar poucas opções para assistir. Em quase todos os streamings, basta buscar e dar o play para torcer ou se emocionar.