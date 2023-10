Na última terça-feira, 4, o Deputado Estadual Cássio Gois (PSD), deu um passo importante em direção à melhoria da infraestrutura viária em Rondônia.

O parlamentar protocolou pessoalmente no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) uma indicação que visa a revitalização e sinalização horizontal e vertical da RO-471, localizada no município de Ministro Andreazza, bem como a aplicação de micro revestimento na capa asfáltica.

Além disso, o Deputado também solicitou a sinalização horizontal e vertical na RO-486, também conhecida como Rodovia do Café (Cacoal), e a aplicação de micro revestimento da capa asfáltica, visando garantir a segurança e a qualidade das estradas da região, otimizando o uso dos recursos públicos destinados à manutenção das rodovias estaduais.

O micro revestimento da capa asfáltica, proposto pelo Deputado Cássio Gois, é uma técnica reconhecida por sua eficiência em prolongar a vida útil das estradas, tornando-as mais resistentes às condições climáticas e ao desgaste causado pelo tráfego constante. Além disso, a aplicação desse tipo de revestimento contribui para a economia de recursos públicos, uma vez que reduz a necessidade de intervenções de maior porte e mais dispendiosas no futuro.

A excelente notícia é que o DER-RO já se pronunciou e demonstrou seu compromisso em atuar na indicação do Deputado Cássio Gois. Em vídeo gravado no gabinete do diretor-geral do órgão, Eder André Fernandes, o departamento reconheceu a importância das melhorias propostas e destacou seu compromisso com a segurança viária e o uso eficiente dos recursos públicos.

“É gratificante ver o comprometimento do departamento em atender às necessidades da nossa comunidade e trabalhar em prol da segurança viária. Estamos confiantes de que, com a colaboração do DER-RO, poderemos tornar a RO-471 uma rodovia mais segura e eficiente para todos os usuários”, afirmou o Deputado.

Os moradores de Ministro Andreazza e todos os que dependem da RO-471 aguardam ansiosos por melhorias que tornarão essa importante via mais segura e eficiente.