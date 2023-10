SICOOB FRONTEIRAS INAUGURA EM ALVORADA DO SUL/MS Mais duas agências são inauguradas em Mato Grosso do Sul pelo renomado SICOOB FRONTEIRAS em setembro último. Dia 26, foi na cidade de ALVORADA DO SUL, com uma agência ampla e moderna. Atualmente o SICOOB FRONTEIRAS conta com 23 agências físicas, presente em 22 cidades nos estados de MS, MT e RO. E conta ainda, com um ponto de atendimento virtual, por meio de aplicativo. Na foto, o diretor DEVANILSON MAGALHÃES administrativo financeiro do SICOOB Central Rondon, a diretora ROSILAINE REPISO do SICOOB Fronteiras, a presidente AIFA NAOMI da SICOOB Central Rondon, o assessor jurídico VORNEI BERNARDES COSTA do SICOOB Fronteiras e o diretor executivo EMÍLIO SOUZA do SICOOB Central Rondon. SICOOB FRONTEIRAS INAUGURA EM ÁGUA CLARA/MS Mais duas agências são inauguradas em Mato Grosso do Sul pelo renomado SICOOB FRONTEIRAS em setembro último. Dia 29, foi na cidade de ÁGUA CLARA, com uma agência ampla e moderna. Atualmente o SICOOB FRONTEIRAS conta com 23 agências físicas, presente em 22 cidades nos estados de MS, MT e RO. E conta ainda, com um ponto de atendimento virtual, por meio de aplicativo.

CONCESSIONÁRIA CITRÖEN EM CACOAL Na concessionária CITRÖEN do renomado Grupo Gilberto Miranda, comandada pela empresária Poliana Miranda, registrei o consultor de vendas Lukas Prado, a supervisora de vendas Kawanny Camargo e o gestor Eliseu Bohrer do pós-vendas.

ANIVERSÁRIO DA IZABEL RIBEIRO No último sábado, dia 30, ISABEL RIBEIRO pioneira de Cacoal/RO, casada com o empresário Joaquim Ribeiro, festejou seu aniversário de 70 ANOS cercada pelos filhos Claudinei Ribeiro com a esposa Valéria e os filhos Felipe e Elisa, a filha empresária Claúdia Carlos Ribeiro, e a filha advogada Kátia Carlos Ribeiro com as filhas Letícia e Lais, e o namorado psicólogo Vinícius. A família recepcionou amigos com grande festa no salão do Toldu’s Buffet, com lindíssima decoração de Ermenegildo Decorações.

PENETRA NA FOTO Em clima de pura descontração, em Cacoal/RO, no último sábado, dia 30, Paulo mais conhecido pelo apelido de Pila, entrou de penetra na foto das mulheres na festa de aniversário de 70 ANOS de sua irmã IZABEL RIBEIRO. A noite foi de muita alegria, risadas, dança e guloseimas deliciosas. Festa para ninguém botar defeito.

FRANCISCO PINHEIRO Nos últimos dias 29 e 30, o renomado médico FRANCISCO PINHEIRO da CLINIMAGEM em Cacoal/RO, participou do SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO EM ELASTROGRAFIA HEPÁTICA – ELASTO 2023 em São Paulo/SP. Na foto com a médica Vera Guimarães do Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS e HEPATITES VIRAIS de São Paulo.

NOVAS COLEÇÕES Acompanhada do esposo pecuarista Nivaldo Pavão, a empresária Kelly Polizello Pavão das prestigiadas lojas CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS em Cacoal/RO, esteve acompanhando em Gramado/RS, apresentação das novas coleções de famosas grifes de joias, óculos e relógios, como Roberto Cavalli, Versace, Prada, Dolce & Gabbana, Okley, Ray Ban, Empório Armani, entre outras que Kelly comercializa em suas modernas lojas no Cacoal Shopping e no centro da cidade. Franquia de joias e relógios, como Swarovski e óculos de sol e armação da Tiffany a empresária tem exclusividade das marcas na Capital do Café. A empresa CONTÁGIO JOIAS receberá o tradicional Troféu CACAU DE OURO 2023 no próximo sábado, DIA 07, no salão do Toldu’s Buffet, com decoração de Ermenegildo Decorações, estrutura da empresa AGITORO e Transmissão ao Vivo pela MIDAS Empreendimentos.

LUZIA MENDES FAZ ANIVERSÁRIO No próximo SÁBADO, dia 07, festeja aniversário a empresária LUZIA MENDES de Cacoal/RO, com o esposo Sérgio Rodrigues dos Santos. O casal é franqueado HOKEN em Rondônia e Acre e receberá pela empresa o tradicional Troféu CACAU DE OURO 2023 no próximo sábado, DIA 07, no salão do Toldu’s Buffet, com decoração de Ermenegildo Decorações, estrutura da empresa AGITORO e Transmissão ao Vivo pela MIDAS Empreendimentos. Na foto o casal com o presidente Hélio Tatsuo do GRUPO HOKEN.