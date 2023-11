O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia enviou comunicado aos clubes filiados, a realização de duas competições de base do futebol feminino, Rondoniense Feminino Sub-17 e Rondoniense Feminino Sub-20.

O período de inscrição estará aberto a partir desta sexta feira, 17 de novembro de 2023 e segue até o dia 21, próxima terça feira até as 18h.

Os clubes interessados em participar das competições devem enviar toda documentação (veja termo de adersão) necessária confirmando a participação, para o DCO da FFER dentro do prazo informado.

Os clubes que aderirem as competições de base do futebol feminino estão cientes que, competições estaduais só são reconhecidas pela CBF com a participação de no mínimo seis equipes, sendo que quatro delas devem ser profissionais, para assim assegurar vaga em competições nacionais, de acordo com o RGC da CBF em seu artigo 25. As competições não serão realizadas em sede única.