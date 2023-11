O vereador Wilson Tabalipa (PV), “eleito” novo presidente da Câmara de Vilhena em sessão extraordinária realizada por um grupo de oito parlamentares, comentou ao Extra de Rondônia a liminar da justiça, proferida no início da tarde desta terça-feira, 21, mantendo Samir Ali (Podemos) na presidência do Legislativo (leia mais AQUI).

Tabalipa chegou mais cedo à sessão ordinária desta terça-feira, 21, e sentou na cadeira destinada ao presidente, deixando Samir Ali em pé. Houve bate-boca entre os parlamentares e a polícia foi acionada para acalmar os ânimos.

Sobre a liminar, Tabalipa afirmou que irá respeitar todas as decisões. “Estamos respeitando o Regimento Interno, a Lei Orgânica do Município e a Constituição Federal. Na realidade, apenas foi uma liminar e ainda não foi julgado o mérito da ação, que ficou para depois. Não há data para ser decidido, mas, com certeza, vamos respeitar todas as decisões. Vamos ter uma reunião entre os vereadores para ver o que vamos decidir”, disse o parlamentar.