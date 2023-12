O presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa iniciou a semana atuando na CBF no Estado do Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo presidente da CBF Ednaldo Rodrigues. Em pauta assuntos de interesse do desenvolvimento do futebol de Rondônia.

O presidente da FFER disse que a semana será de muito trabalho e com certeza também produtiva porque a viagem é para discutir o futebol de Rondônia, “vamos conversar com o presidente Ednaldo sobre diversos assuntos como por exemplo a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol que deve acontecer em breve e certamente será um grande espaço para as nossas categorias de base, vamos falar também sobre competições de futebol feminino, Copas Regionais além de assuntos diversos a serem tratados com a diretoria de competições então temos muito trabalho durante essa semana aqui na CBF e com certeza vamos voltar à Rondônia com muitas novidades”, frisou Heitor Costa.

O presidente da FFER, Heitor Costa viajou nesta última segunda feira e deve retornar ao Estado até o final desta semana.