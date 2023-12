O projeto Rural Deals, foi desenvolvido por Adilson Fábio Pintar, Eduardo Areias Louzada, Paulo Lavoratti, Diogo Rafael e Jeferson Rocha.

Segundo os criadores, o aplicativo Rural Deals, foi pensado exclusivamente para auxiliar os produtores rurais a realizarem seus negócios de forma mais prática e segura.

Na pesquisa, os idealizadores identificarem a dificuldade que era para os representantes comerciais e clientes conhecer todos os produtos disponíveis no mercado do agronegócio, com isso, os jovens desenvolveram o aplicativo Rural Deals, o qual é totalmente gratuito.

Adilson conta que a intenção do desenvolvimento da plataforma é para auxiliar os produtores, compradores e fornecedores, ou seja, todos os envolvidos no agronegócio em apenas um só lugar, para que eles se encontrem, façam contato e fechem negócio através do aplicativo projetado exclusivamente para produtor rural.

O aplicativo reúne uma ampla variedade de produtos agrícolas de confiança, de fornecedores credenciados e verificados.

Com apenas alguns cliques, pode explorar e adquirir produtos agrícolas diretamente dos produtores, garantindo a qualidade e a procedência dos itens comprados.

No aplicativo Rural Deals, o produtor encontrará uma plataforma abrangente para apresentar seus produtos e alcançar um público diversificado. Seja você um pequeno agricultor familiar ou uma grande propriedade agrícola, nossa plataforma oferece as ferramentas para mostrar ao mundo o que você cultiva com tanto carinho.

Para os prestadores de serviços o aplicativo também oferece facilidade, como insumos, tecnologia agrícola, serviços de logística ou qualquer outra solução para o agronegócio, a Rural Deals é o lugar certo para ampliar seus negócios. A plataforma proporciona um espaço exclusivo para você alcançar um público-alvo altamente segmentado e aumentar sua visibilidade no mercado.