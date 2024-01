Morreu neste domingo, 31, o pioneiro vilhenense Juvenal Alves de Lima, mais conhecido por “Teixeirinha”. Ele faleceu vítima de insuficiência respiratória.

Teixeirinha chegou na região em 1970, trabalhou na prefeitura de Vilhena, mais precisamente na secretaria de obras, dando suporte na abertura de estradas da região.

Além disso, trabalhou também no governo no estado, onde posteriormente com a transposição foi efetivado como servidor público federal, onde se aposentou.

Contudo, devido a complicações de saúde decorrente de insuficiência respiratória, ele não resistiu. O corpo do pioneiro será velado a partir das 20h de hoje no Memorial São Mateus, na Avenida Antônio Quintino Gomes, no bairro Jardim América. O sepultamento acontece nesta segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 09h30.