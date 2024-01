JULIANO LINHARES FAZ ANIVERSÁRIO Na próxima segunda-feira, DIA 15, meu sobrinho JULIANO DE OLIVEIRA LINHARES faz aniversário. Esposo da cirurgiã-dentista Mariana Andrade Linhares especialista em odontopediatria, paizão de três filhos, João e Ana, e do enteado Pedro, e dinâmico empresário das lojas Distribuidora JOTAR em Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena e Ariquemes/RO.

REVEILLON NA PRAIA Em total clima de romantismo, o casal presidente Gustavo Beltrame da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR em Porto Velho/RO, e empresária Letícia Miranda Beltrame do GRUPO GILBERTO MIRANDA curtiram o Reveillon 2024 em Trancoso/BA, onde passam férias com as filhas, o que já é uma tradição familiar.

FAMÍLIA NO EL LOCO BURRITO Meu sobrinho chef Fábio de Oliveira Linhares do restaurante temático mexicano EL LOCO BURRITO delivery nos recepcionou final do ano em noite de rodízio em seu prestigiado empreendimento em Cacoal/RO. Na foto estou com Fábio, minhas filhas arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori com a filhinha Beatriz, e graduada em direito Fernanda Linhares Travençolo, e Daniel Ribeiro Travençolo de 11 aninhos, irmão de minhas filhas.

SER MÉDICA É SEU SONHO Estudiosa, dedicada e disciplinada, a jovem Ana Clara Mandrick completou a metade de seu curso de Medicina. Na foto o registro com os papais orgulhosos, advogado Claúdio Arsênio e a gerente de vendas Rute Mandrick das concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, Citröen e Peugeot em Cacoal/RO, e a irmã caçula Geovana Mandrick.

NASCEU OLÍVIA Em Cacoal/RO, nasceu a linda e esperada baby OLÍVIA para orgulho dos papais Júnior Medeiros e da cuidadosa mamãe Kallyne Gavioli da loja MORANA.

VOVÓ ORGULHOSA CONHECE OLÍVIA Em Cacoal/RO, a educadora Fátima Gavioli Secretária Estadual de Educação do Estado de Goiás conhece a linda netinha OLÍVIA da filha Kallyne Gavioli da loja MORANA.

CASA & DECORAÇÃO Sempre antenado com as últimas tendências em decoração, o sócio proprietário Wender Garcia da tradicional CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, sempre recebe elogios pelos maravilhosos showrooms e arranjos florais que produz na maior loja de móveis e decoração de Rondônia.

ANIVERSÁRIO DE MARISTELA No próximo domingo, DIA 14, a amiga e comadre MARISTELA BORIM AMANCIO de Ji-Paraná/RO, comemora aniversário E recebe os parabéns do esposo Cássio Amancio, das filhas Camila, Rafaela e Marcela, e das netinhas Fernanda e Letícia.

GLÓRIA E ELY VALENÇA FAZEM ANIVERSÁRIO O casal Maria da Glória Ferreira Valença e Ely Valença da Silva comemoram aniversário neste mês de janeiro. Glória faz no DIA 15 e Ely Valença faz no DIA 17.