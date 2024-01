Saiba o que esperar do tempo em todas as regiões do Brasil nesta quinta-feira (18).

Sul

Região ainda registra temporais, com risco de granizo e rajadas de vento acima de 80 km/h, desde o centro-norte do Rio Grande do Sul até o centro-sul do Paraná.

Acumulado de chuva deve ser mais volumoso no Norte/nordeste gaúcho e catarinense, onde são esperados até 80 mm de precipitação.

Áreas ficam sob risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

Tempo deve ficar mais firme no Rio Grande do Sul a partir de sexta-feira (19).

Sudeste

Sol aparece em grande parte da região.

Temperatura máxima deve ficar acima de 30 ºC em todas as áreas.

Contudo, há risco de temporais no fim do dia na faixa leste de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Nessa área, pode haver rajadas de vento acima de 60 km/h e até queda de granizo.

Acumulado de chuva deve variar de 10 a 20 mm.

Centro-Oeste

Chuva atinge o centro-norte de Mato Grosso; noroeste do estado recebe volumes de até 50 mm.

Tempo quente e seco em Mato Grosso do Sul e Goiás, com temperatura máxima podendo chegar a 40 ºC em Corumbá (MS).

Chuva deve voltar a toda a região forma mais bem distribuída entre sexta-feira e o fim de semana.

Nordeste

Nuvens mais carregadas não conseguem se formar na maior parte da região.

Exceções são Maranhão e Piauí, onde são esperados temporais com acumulados entre 20 e 40 mm.

Há risco de rajadas de vento acima de 50 km/h e de queda de granizo.

A partir de sexta, pode chover de forma mais bem distribuída em todos os estados da região.

Norte

Combinação entre calor e umidade leva chuva a praticamente todas as áreas da região.

Quantidade de água em 24 h pode chegar a 60 mm no centro-sul do Pará, Amapá, Amazonas e Rondônia.

Alerta para déficit hídrico e risco de surgimento de focos de incêndio no noroeste do Pará e em Rondônia.