Diante do aumento de casos de COVID-19 e visando intensificar as medidas de prevenção, o Secretário de Saúde de Vilhena, Wagner Wasczuk Borges, anunciou a obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as unidades de saúde do município. A iniciativa tem como objetivo proteger pacientes, profissionais da saúde e a comunidade em geral.

A medida, implementada recentemente, reflete o compromisso das autoridades de saúde em conter a propagação do vírus e garantir um ambiente seguro para aqueles que buscam atendimento médico. A obrigatoriedade do uso de máscaras se estende a pacientes, acompanhantes e funcionários das unidades de saúde.

O Secretário Wagner destacou a importância da colaboração de todos. “O uso de máscaras é uma ferramenta eficaz na prevenção da COVID-19. Estamos implementando essa medida para reforçar a segurança em nossas unidades de saúde, protegendo tanto os profissionais quanto os pacientes”, afirmou o Secretário.

