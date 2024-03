No próximo sábado, dia 16, prepare-se para uma noite épica com o Baile do Detona, apresentado pelo Vilhena Shows no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito.

Com a presença confirmada das carretinhas “Quebra tudo”, “Poderosa” e “Pesadelo”, o evento promete trazer muita adrenalina e diversão para todos os presentes.

Além disso, as atrações locais incluem os renomados DJs Enevax, Vinícius Dutra, 7 e Lucas Ponce, garantindo uma trilha sonora de qualidade para a festa.

Os ingressos estão disponíveis por apenas R$ 40 para pista e R$ 50 para camarote individual, com direito a um open bar de 150 litros de cerveja. Não perca tempo e garanta já o seu no Hermes Multimarca, QG Espetos Bar e Tereré & Cia, localizados no Park Shopping Vilhena.

Para mais informações e reservas, entre em contato pelo telefone (69) 9 9200-3905. Prepare-se para uma noite inesquecível de muita música e diversão no Baile do Detona!

