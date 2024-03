No meio do debate do polêmico projeto de lei que visa a Reforma da Previdência Municipal, na sessão ordinária desta terça-feira, 19, o presidente da Câmara de Vilhena, Samir Ali (Podemos), fez duro desabafo sobre o comportamento administrativo do prefeito Flori Cordeiro Júnior, também do Podemos.

Samir, que foi aliado de primeira hora de Flori na eleição municipal suplementar de outubro de 2022, inclusive, filiando o Delegado da Policia Federal no Podemos, explicou os motivo do seu rompimento político com o agora mandatário municipal.

Na tribuna do Legislativo, ele se desculpou com alguns servidores aos quais pediu apoio na eleição a prefeito para eleger Flori. “Só me resta pedir desculpas e dizer a cada um de vocês: se hoje não tenho mais relação alguma com o prefeito, é porque ele não sabe respeitar servidor público, e não serve para tocar a administração pública e não serve para estar como prefeito da nossa cidade. Lembro muito bem uma fala dele, de que não seria necessário discutir a questão do piso, já que – segundo ele – o piso é o básico, do básico”, desabafou.

Ainda, na tribuna da Casa, Samir repetiu a frase “o senhor perdeu”, citando possível rasteira para tirá-lo da presidência do Legislativo, a possiblidade de reprovação da Reforma da Previdência (já que são necessários 9 votos e o prefeito tem 8) e se antecipou a comentar o que acontecerá nas eleições municipais deste ano. “O senhor perdeu e vai perder as próximas eleições, porque não respeita o ser humano, não respeita as pessoas, não tem amor e nem carinho pela cidade de Vilhena”, previu.

