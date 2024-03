Já está na conta da prefeitura de Vilhena o valor de R$ 4 milhões de emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva, para a realização de cirurgias oftalmológicas e ortopédicas de joelho.

O parlamentar afirma que o recurso já está disponibilizado para que a prefeitura inicie o processo de contratação da empresa que realizará os procedimentos médicos.

Ezequiel Neiva explica que o investimento foi transferido para a conta da prefeitura de Vilhena, porém, o recurso visa o atendimento também aos municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi e Chupinguia, com população estimada em mais de 150 mil habitantes.

O deputado destaca que centenas de pacientes aguardam atendimentos para cirurgias oftalmológicas e de joelho. O parlamenta disse ainda, que o projeto atenderá grande parte da demanda na região do Cone Sul, e desafogará os grandes centros médicos do Estado, como Vilhena, Cacoal e Porto Velho. “Imagina só, um morador aqui do Cone Sul ter que viajar até Porto Velho para receber esse atendimento”, observou o parlamentar.

O deputado agradeceu ao governador Marcos Rocha pela liberação do recurso e ao prefeito Flori, que entrará com a contrapartida de quase R$ 500 mil pela prefeitura de Vilhena. “Essa é uma grande parceria do deputado Ezequiel Neiva com o governador Marcos Rocha e o prefeito Flori”, acrescentou.

Projeto prevê:

– Quase 7.000 atendimentos de fisioterapia pós-cirúrgico

– Todos os exames pré-operatórios, num quantitativo de mais de 25.000 exames

– ⁠Mais de 1.000 cirurgias oftalmológica (650 cirurgias de catarata e 270 cirurgias de pterígio)

– ⁠Mais de 200 cirurgias de joelho de Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e Menisco

– ⁠Consultas pré e pós-cirúrgico com o acompanhamento com ortopedista

– ⁠Além de todo o material cirúrgico para as cirurgias de joelho.