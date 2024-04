O deputado estadual Cirone Deiró enalteceu o recente avanço na geração de empregos formais em Rondônia, durante o início de 2024.

Ele atribuiu os bons resultados à união de esforços entre o governador Marcos Rocha e a Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, essa cooperação tem sido fundamental para impulsionar o mercado de trabalho no estado.

Na avaliação de Cirone, os números divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) revelam um cenário positivo, com quatro dos cinco setores analisados apresentando resultados favoráveis. Os dados oficiais revelam que em fevereiro deste ano, Rondônia registrou um saldo positivo de 2.537 vagas com carteira assinada, resultado de 15,8 mil admissões e 13,3 mil desligamentos. “Comparativamente ao mês anterior, que contava com apenas 107 empregos gerados, o avanço é significativo, destacando a força da recuperação econômica”, assinala Cirone.

Cirone destaca ainda que os indicadores promissores na geração de empregos e renda têm colocado a Região Norte em evidência, com um crescimento expressivo que ultrapassou a marca de 20 mil novas ocupações formais no bimestre. O deputado salienta a importância desse ritmo contínuo de crescimento econômico para a manutenção do desenvolvimento regional, enfatizando o papel estratégico da geração de empregos e renda nesse processo.

Segundo o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, este cenário otimista reflete não apenas um esforço conjunto das autoridades estaduais, mas também a resiliência e o empreendedorismo dos trabalhadores e empresários locais. Ele acredita que com a perspectiva de um mercado mais aquecido e oportunidades em expansão, Rondônia caminha para um futuro promissor. “Impulsionado pela criação de empregos e pela consolidação de um desenvolvimento integrado e sustentável”, concluiu.