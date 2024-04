Começou a sair do papel a duplicação de uma das principais avenidas de Ji-Paraná, a Avenida Brasil. A obra é realizada em etapas, sendo a primeira entre a T-23 e a T-30, onde estão sendo feitos trabalhos para recuperação do asfalto, construção de calçadas e meio-fio.

E da T-30 até a entrada do Orleans 2 estão sendo realizadas obras de terraplanagem para duplicação da pista. No local, também será construída uma pista de caminhada e uma ciclovia. A previsão é de que a pista seja duplicada até a altura do aeroporto. O projeto inicial está orçado em R$ 10 milhões, e é fruto de emenda parlamentar do senador Marcos Rogério.

“Essa é uma parceria pelo desenvolvimento de Ji-Paraná. O recurso foi viabilizado pelo nosso mandato, e está sendo executado pela prefeitura, na gestão do prefeito Joaquim Teixeira”, explicou Marcos Rogério.

A avenida Brasil é a maior avenida comercial da cidade e, diariamente, milhares de veículos e pedestres passam pela via. Além de conectar os bairros, a duplicação vai proporcionar mais segurança, além de melhorar o tráfego de pedestres e veículos.

“Passou da hora de termos a duplicação dessa avenida, que é o coração da cidade de Ji-Paraná. Esse é um projeto grande, já assegurei investimento para as primeiras etapas e estamos comprometidos em trabalhar por um novo aporte de investimentos, visando a conclusão da obra”, assegurou o senador.

SERVIÇO:

1ª Etapa:

T23 até T30 – Revitalização do asfalto e construção de calçadas e meio-fio

2ª Etapa:

T-30 até a entrada do Orleans 2 – Duplicação da pista

PRÓXIMAS ETAPAS: Duplicação de demais trechos, até o aeroporto