Rondônia está entre os estados do Brasil com mais casos de feminicídios registrados nos dois últimos anos. Visando a importância da proteção à mulher, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) solicita à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) uma parceria com a Polícia Civil do estado (PC) para realização de palestras de conscientização e capacitação sobre o tema.

Palestras sobre violência sexual, doméstica e feminicídio em escolas desempenham um papel importante na educação, prevenção e conscientização dos indivíduos sobre essa questão tão complexa e prejudicial. Ao abordar um tema tão sensível e pertinente, é possível fornecer aos estudantes um espaço seguro para aprender sobre consentimento, respeito mútuo e os sinais de abuso, além de se tornarem agentes de mudança em suas comunidades.

A indicação visa em palestras ministradas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) da PC em parceria com a Seduc. “Palestras e ações sobre esse tema nunca são demais, pelo contrário, é cada vez mais necessário em todos ambientes a inclusão desses ensinamentos e conscientização”, expressa a parlamentar.