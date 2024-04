Vilhena será sede do primeiro Feirão “Limpa Nome” de 2024.

O evento está previsto para os dias 29 e 30 de abril, das 8h às 17h, no prédio da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (ACIV), localizado na avenida Capitão Castro, no centro da cidade.

Ao Extra de Rondônia, Kátia Areias Louzada Neves, gerente do PROCON de Vilhena, disse que o evento tem como objetivo oferecer aos consumidores a oportunidade de regularizar sua situação financeira, com descontos que podem chegar a 90% e ficando livre da dívida.

Ela informou que a ação é promovida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio do Procon Rondônia, e contará com a participação de várias empresas, agências bancárias e cooperativas.

Para participar do Feirão, os consumidores interessados devem comparecer à ACIV com documento oficial com foto, como RG, CNH ou carteira funcional, além do comprovante de dívida. Caso não possua, será realizado consulta ao SERASA e SPC.