O Lions Clube Capital do Café será contemplado com uma emenda do deputado Cirone Deiró, no valor de R$ 1 milhão.

O recurso já foi empenhado e será utilizado na construção da sede do clube de serviço. “Conheço de perto o trabalho do Lions e sei que esse apoio vai contribuir para expandir ainda mais essas ações de atendimento social, em benefício da comunidade”, disse o deputado.

O vereador Romeu Moreira, membro do Lions e um dos representantes da instituição que solicitou o recurso, disse que a instituição é uma das mais antigas de Cacoal e que sua história se confunde com a do município. Segundo ele, o clube de serviço tem contribuído para a execução de muitos projetos de grande importância para a população local. “Somamos juntos nessa demanda e como vereador só tenho a agradecer ao deputado Cirone, por olhar para o social da nossa cidade”, disse.

Para a professora Claudete Mota, atual presidente, o Lions Clube Capital do Café desempenha um papel fundamental na vida de uma grande parcela da população carente. “Contribuímos com a divulgação de informações e atuamos em diversas frentes com programas que atendem às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade social”, explicou.

A presidente ressaltou também, a importância da construção da nova sede, para manter o trabalho do Lions Clube Capital do Café em prol do bem-estar das pessoas. “O apoio do deputado Cirone será eternizado com esse recurso, que representará um marco em nossa história de serviços prestados à comunidade de Cacoal”, disse.

O ex-presidente do Lions Capital do Café, Paulo Guilarducci, explicou que os representantes do clube relataram ao deputado, a necessidade da existência de uma sede, para a realização das atividades, que atualmente ocorrem em espaços cedidos por outras instituições. Entre elas estaria a promoção de eventos, inclusive com o preparo de alimentos, a realização de reuniões ordinárias, o armazenamento de documentos e a organização da secretaria de forma geral. “Na qualidade de associado, posso falar em nome dos companheiros, da nossa satisfação e do nosso reconhecimento, quanto a dedicação do deputado Cirone para atender nossa solicitação, que visa exclusivamente a melhoraria da qualidade dos serviços voluntários prestados à nossa comunidade”, disse.

Trabalhos voltados à comunidade

Ao relatar as atividades desenvolvidas pelo clube de serviço, Paulo Guilarducci informou que o Lions foi fundado em 1917, por Melvin Jones e que atua hoje, em mais de 200 países, com aproximadamente 1,4 milhões de associados voluntários, que trabalham na promoção do entendimento entre as pessoas em uma escala mundial.

No Brasil, o primeiro clube foi fundado em 1952, na cidade do Rio de Janeiro. Em Cacoal, na data de 04 de março de 1985, foi fundado o Lions Clube Cacoal Capital do Café, identificado na Fundação Internacional de Lions Clube, sob a matrícula 44979, visando atender causas humanitárias e promover trabalhos voltados à comunidade local.

Entre as principais ações do clube de serviço em Cacoal, está a construção do prédio onde funciona a Creche Leâozinho, que atende em torno de 247 crianças e que foi cedido ao município de Cacoal, em regime de comodato. “É uma creche que muito contribui com a população, possibilitando que mães tenham onde deixar seus filhos para trabalhar”, disse Paulo.

Faz parte do trabalho do clube também, a realização de palestras de conscientização e de prevenção sobre diversos temas, além de ações como o preparo de pizzas e vatapás, visando a arrecadação de recursos para a promoção das atividades desenvolvidas pela instituição, inclusive para a compra de cestas básicas, para atender solicitações de pessoas necessitadas.