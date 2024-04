Maria Tereza Kovalsikoski morreu no último sábado, 20, aos 86 anos, em Vilhena.

Ela chegou ao “Portal da Amazônia” em 1976, vinda da cidade de Diamante D’Oeste, Paraná.

Através das redes sociais, mais especificamente no grupo “Memória Vilhenense”, Andréia Déiah – que é neta – fez uma emocionante homenagem contando a história de vida de sua avó.

Maria nasceu em 1937 e chegou em Vilhena com o esposo Miguel Kovalsikoski. Ele morreu dois anos depois vítima de acidente de trabalho.

“Desde então, minha avó ficou sozinha com 6 filhos para criar: Francisco, Inês, Zélia, Israel, Marli e Valmir. Começava aí as lutas sem fim da minha vozinha pra criar seus filhos. Muito humilde e simples, foram anos de intensas batalhas. E, com muito orgulho, criou todos os filhos com toda educação e honestidade que ela pode dar, sendo Pai e Mãe deles por toda a vida”, disse, emocionada.

Andréia lembra que sua avó lavava roupas no Rio Pires de Sá, passava tudo no ferro a brasa à noite toda pra tirar o sustento. “São tantas coisas pra escrever sobre ela que daria um livro”, explica.

E completou: “Dona Tereza, Pai, Mãe, Avó, Bisavó, Tataravó, partiu, mas nos deixou um legado impecável de simplicidade e honestidade, de que não importa o tamanho das dificuldades, é possível vencer. A dor de sua perda, o vazio de não receber sua benção, a saudade vai aumentando a cada dia que passa, mas temos a certeza de que agora está no melhor lugar que possa existir na eternidade com Deus. Foi ter o merecido descanso de quem tanto pelejou nessa vida. Te amamos, dona Tereza! Descansa em paz e até breve”.