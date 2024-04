Os gastos relativos à participação de um grupo de vereadores de Cacoal, na Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, em Brasília (DF), estão dando o que falar na “Capital do Café”.

O caso foi levado à tona nesta quarta-feira, 24, pela página humorística no instagram “Cacoal da Zueira”, provocando uma série de questionamentos à participação dos parlamentares no referido evento no período de 22 a 27 de abril, na capital federal.

Conforme a página humorística, a Câmara Municipal gastou mais de R$ 27 mil em passagens aéreas, quase R$ 35 mil em diárias e R$ 3,6 mil com as inscrições do evento dos vereadores Lauro Costa “Garçom”, Paulo Henrique, Valdomiro Corá, Antônio Damião Martins, João Pichek e Magnison. A ida dos parlamentares à Brasília é registrada no Portal da Transparência do Legislativo, conforme confirmou o Extra de Rondônia.

Na mesma página, após a repercussão do caso, alguns parlamentaram se defenderam e justificaram a participação do ato na capital federal.

O vereador Corá disse que “estamos participando de evento oficial da União dos Vereadores do Brasil e aproveitando para buscar soluções para os problemas do povo com nossos parlamentares”.

Lauro Garçom foi além e questionou o próprio administrador da página, que estaria nomeado na prefeitura de Cacoal, a respeito da publicação dos gastos do prefeito Adailton Furia, que semana passada também esteve em Brasília com uma equipe do Município. “Ele te proibiu de postar sobre isso? Não vale apagar meu comentário, administrador, que tentou e não conseguiu um cargo público na Câmara Municipal de Ouro Preto onde morava, por nenhum Vereador querer ficar perto”, desabafou.

Na mesma linha de raciocínio, Paulo Henrique disse que “o administrador desta página é portariado da prefeitura de Cacoal. Está mentindo. Você não pode postar (nada do prefeito), senão perde a teta da prefeitura. Sempre leva a primeira-dama e seus secretários mais chegados”.

PREFEITO REBATE

O prefeito Adailton Furia também participou do polêmico caso e desmentiu Paulo Henrique, que garantiu que suas atividades legislativas garantiram benefícios para Cacoal. “Larga de mentira, não trouxe nada para Cacoal, nem um centavo”, disse o mandatário municipal.