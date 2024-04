O deputado federal Lucio Mosquini conduziu uma audiência de grande relevância com o diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão, com o objetivo de avaliar o progresso da construção do Viaduto do Cone Sul.

Este viaduto, situado na interseção das rodovias BR-364 e BR-435, representa um projeto há muito aguardado pela população local. Sua realização é fruto de uma iniciativa parlamentar do próprio deputado Mosquini, que alocou recursos de suas emendas parlamentares para concretizar essa demanda.

O encontro teve lugar na sede do DNIT em Brasília e foi solicitado pelo congressista.

A construção do Viaduto do Cone Sul, com um investimento estimado em quase R$ 30 milhões, garantirá um acesso seguro aos municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste.

Essa região enfrentou inúmeros acidentes, inclusive com vítimas fatais, devido à perigosa intersecção das rodovias BR-364 e BR-435. “O viaduto será uma medida crucial para aprimorar a segurança viária nessa localidade”, afirmou Mosquini.

O deputado Mosquini, que tem se destacado como um dos parlamentares mais proativos da bancada federal, convidou o diretor-geral do DNIT a visitar pessoalmente a obra em Rondônia.

Ele ressaltou a magnitude desse projeto para toda a região do Cone Sul e expressou sua satisfação ao testemunhar o progresso da construção.

Com o contrato formalizado e os recursos assegurados, a construção do Viaduto do Cone Sul está avançando rapidamente, trazendo benefícios significativos para a comunidade local e melhorando a infraestrutura viária.