CASO DOS CELULARES: vereadores de Vilhena insistem e marcam nova licitação que prevê gastos de R$ 94 mil; veja edital

No primeiro edital, a estimativa de gastos era de até R$ 180 mil

Mesmo com o desgaste sofrido perante a sociedade vilhenense, os vereadores decidiram remarcar licitação para adquirir 23 linhas telefônicas para seu próprio uso e dos servidores da Casa de Leis.

A primeira licitação, que previa gastos de até R$ 180 mil, foi suspensa após o Extra de Rondônia levar o caso à tona. Relembre AQUI

Agora, os parlamentares tentam minimizar a situação e reduziram o valor estimado para mais de R$ 94 mil até o encerramento da legislatura.

Em aviso divulgado no Diário Oficial Eletrônico de Vilhena na sexta-feira, 28, o presidente da Casa, Adilson de Oliveira (PSDB) informou a nova data da licitação: 10h (horário de Brasília) da quinta-feira, 11 de outubro.

De acordo com o edital, o fornecimento dos aparelhos celulares será em comodato e “o valor estimado total é o parâmetro de preço a ser utilizado pelo operador do certame para julgamento da proposta”.

DESGASTE

Após a divulgação do edital em 05 de setembro, os parlamentares foram duramente criticados pela opinião pública por fazer uma estimativa “salgada” nesta época de crise financeira que assola o país.

Internautas questionaram também se o uso de celulares pagos com o dinheiro do contribuinte era necessário. O advogado Caetano Neto chegou a dize que “essas pessoas não têm comprometimento com a coisa pública”. Leia AQUI

Uma semana depois, a licitação foi suspensa pelos parlamentares. Leia AQUI

>> VEJA, ABAIXO, O EDITAL NA ÍNTEGRA:

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia (arquivo)